新車900万円の「軽自動車」発売！

2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」。

そこには、ライトウェイトスポーツカーを1台1台ハンドメイドで送り出している英国の自動車メーカー「ケータハム・カーズ・リミテッド」も参加していました。

【画像】超カッコイイ！ これが新車900万円の「軽自動車」です！（57枚）

同社が今回出展した「セブン170Rカップ」は、1月10日に販売が開始された最新モデルで、日本の軽自動車規格に収まる2シーターのライトウェイトスポーツカーです。

ケータハム車の中でも象徴的存在である「セブン」は、1960年代からそのスタイルを継承しており、「170Rカップ」も公道が走行できるモデル。

同車の大本となった「セブン170」は、セブン・シリーズの中でも最も小さいサイズが特徴です。

現在は街乗りに向く「S」パッケージ、サーキットでトップタイムを狙う「R」の2タイプがラインナップされていますが、170Rカップのベース車は、LSD付きの「170R」。

ボディサイズは全長3100×全幅1470×全高1090mm、ホイールベース2225mmと非常に小さく、車両重量はわずか440kg。

街乗りを重視した「170S」とは異なり、ばね定数（スプリングレート）を高めた車高調整機能付スポーツサスペンションが採用され、ロールを抑え、スポーツ走行に対応しているそうです。

そして170Rカップには、スポーツロールケージ、6点式レースハーネス、頭部保護具、フューエルタンクプロテクションなど、サーキットを走行する基本的な装備が標準で用意されています。

サスペンションは、フロントがダブルウィッシュボーン、リヤがマルチリンクライブアクスル（リジッドアクスル）。ブレーキはフロントがディスク、リヤがドラム。ヨコハマタイヤの「ADVAN dB V553」を装着し、サイズは前後ともに155／65R14となっています。

パワートレインは、スズキ製の「R06A型」658cc直列3気筒ターボエンジンを搭載し、5速MTの組み合わせ。

ピーキーな特性ではなく、誰でも扱いやすいエンジンにチューニングしてあり、最高出力63.6kW（85馬力）／6500rpm、最大トルク116Nm／4000-4500rpmを発揮します。

最高速168km、0-100km／h加速6.9秒以下を実現するほか、セブンらしく地を這うような100mmという最低地上高によって、カタログ数値以上のスピード感を全身で感じられるのは間違いないでしょう。

センターコンソールには、適切な位置に配置されたHパターンの5速MTのシフトレバーや必要最小限の計器類などを採用。シートはもちろん、高いホールド性を備えるフルバケットタイプで、サスペンションやタイヤなどを通じ、路面からの情報をドライバーに正確に伝えてくれます。

ライトウェイトスポーツカーの基本構造を現代に引き継いだ同車ですが、リヤコンビランプをLED化するなど、現代的な装備もしっかり用意されました。

※ ※ ※

このような特徴を備えた170Rカップの車両価格（消費税込）は、898万7000円。

上記価格には、2026年から日本で開催されるワンメークレース「ケータハムカップ ジャパン」へのエントリー費用も含まれています。

170Rカップは、その走行性能を活かし、東日本シリーズ（ペトロナスシリーズ）として、筑波サーキットで2戦、スポーツランドSUGOで1戦が予定されています。

また西日本シリーズ（オベロンシリー）は、岡山国際サーキットで全3戦を予定。

各シリーズの年間チャンピオンになると、2027年にマレーシアの「ペトロナス・セパン・インターナショナルサーキット」で開催予定の軽自動車24時間耐久レース「K car GLOBAL 2027 Sepang 24H Endurance」に参戦が可能で、渡航費はケータハムカーズ・ジャパンが負担するそうです。