「パペットスンスン　ひとくちカルパス」（税込 213円）

写真拡大

　『パペットスンスン』がパッケージにデザインされた「ひとくちカルパス」が、2月上旬より、全国の「セブンイレブン」店舗にて先行発売されることが決定した。

【写真】全種ほしい！　『パペットスンスン』のひとくちカルパス全5種

■ノンノン＆ゾンゾンも勢ぞろい

　今回登場するのは、『パペットスンスン』をパッケージにあしらったひとくちサイズのドライソーセージ。

　パッケージは全5種類。主人公のスンスンが「ひとくちカルパス」を持っている姿をはじめ、親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンも集結したデザインなど、スンスンたちの魅力あふれる様子が描かれている。

　さらにパッケージを並べると「HITOKUCHI CALPAS」の文字がつながる、ファンならつい集めたくなりそうな仕上がりもポイント。

　なお、本商品は4月上旬より全国のスーパーマーケットなどでも順次販売予定だ。