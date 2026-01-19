ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】宮崎市で一般建物火災 阿波岐原町の宮崎県運転免許センター… 【続報】宮崎市で一般建物火災 阿波岐原町の宮崎県運転免許センター北西付近 約1時間後に鎮火（1月19日午前11時36分ごろ発生） 【続報】宮崎市で一般建物火災 阿波岐原町の宮崎県運転免許センター北西付近 約1時間後に鎮火（1月19日午前11時36分ごろ発生） 2026年1月19日 12時32分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 宮崎市消防局指令課によると、19日午前11時36分ごろ、同市阿波岐原町の宮崎県運転免許センター北西付近で一般建物火災が発生し、消防車両が出動した。同日午後0時38分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 北九州市小倉南区の建物火災で未明に消防車出動 若園2丁目13番付近（1月19日午前4時46分ごろ） 佐賀・吉野ケ里町で火災 石動の上石動公民館北北東272m付近 約1時間後に鎮火（1月18日午後2時26分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） ネジ, マンション, 葬儀, ダイス, 神事, 長野, 海, イベント, 上田, 床暖房