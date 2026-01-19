ÆüËÜÂåÉ½FW¤¬Á¯¤ä¤«¤Ëº£µ¨£´ÅÀÌÜ¡ª£µÀï£³G£³A¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡ª»Ø´ø´±¤ÏÂç¶½Ê³¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÁÀâÅª¤Ê»î¹ç¤À¡×
¡¡¸½ÃÏ£±·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤Ç¡¢»°¸Í½Ø²ð¤òÍÊ¤¹¤ë£¸°Ì¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤¬¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë£²°Ì¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤È¡¢Å¨ÃÏ¥Ç¡¦¥«¥¤¥×¤ÇÂÐÀï¡££´¡Ý£³¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢ÂÐ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤Ï£¹Ç¯¤Ö¤ê¡¢¥Ç¡¦¥«¥¤¥×¤Ç¤Ï26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ï¡¢40Ê¬¤Ë¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¥È¥é¡¼¥Î¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢55Ê¬¤ËÅÏÊÕ¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ù¥ë¥²¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢64Ê¬¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢71Ê¬¤Ë»°¸Í¤¬Á¯¤ä¤«¤Ëº£µ¨£´ÅÀÌÜ¡Ê¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£²ÅÀÌÜ¡Ë¤òµó¤²¡¢¥ê¡¼¥É¤òºÆ¤Ó£²ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤Ë¹¥Ä´¤Î23ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¡¢Ä¾¶á£µÀï¤Ç£³¥´¡¼¥ë£³¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦½¼¼Â¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£½ªÈ×¤ËÅ¨¾¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¤ÎÂ©»Ò¡¢¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¤ÎÌÔÈ¿·â¤ËÁø¤¤¡¢87Ê¬¤Ë²ÚÎï¤Ê¥Ò¡¼¥ë¤Ç¡¢88Ê¬¤Ë¹ë²÷¤Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ÇÈïÃÆ¡£ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢90¡Ü£³Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¥È¥é¡¼¥Î¤¬·è¾¡ÅÀ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢·àÅª¤Ê·Á¤Çµ×Êý¤Ö¤ê¤ËÆñÅ¨¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN NL¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòµ¨¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤òÎ¨¤¤¤ë¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÁÀâÅª¤Ê»î¹ç¤À¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶½Ê³¡££´Áª¼ê¤¬·üÌ¿¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ»ÅÎ±¤á¤¿·è¾¡ÅÀ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö£±¡Ý£³¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢£³¡Ý£³¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¶ÉÌÌ¤Ç£´¿Í¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤¹»Ñ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¸«»ö¤Ê¸÷·Ê¤À¡£26Ç¯¤â¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤»ö¼Â¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¾¡Íø¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥·¥ã¥¡¼¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ÏËÉ¤®¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÆÀÅÀ¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ï¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï£³Ï¢¾¡¡£¾å°Ì¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¶áÉÕ¤¯¤Ê¤«¡¢»°¸Í¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
