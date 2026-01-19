「これはひでぇよ」「やっちまったな」後半AT24分、決めれば優勝…得点王のモロッコ10番がまさかのパネンカ失敗→延長で敗戦でSNS騒然「まじで最悪すぎるだろ」「全人類がしらける選択」【アフリカ選手権決勝】
まさかの選択が反響を呼んでいる。
現地１月18日に開催されたアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）の決勝で、ホスト国のモロッコとセネガルが対戦。延長戦のもつれ込む死闘に０−１で敗れた。
物議を醸しているのが、モロッコが後半アディショナルタイムに獲得したPKだ。判定に激怒したセルガルがいったん選手をロッカールームに帰し、一時中断するという前代未聞の事態となったなか、再開後の後半アディショナルタイム24分にキッカーを務めたブラヒム・ディアスは、なんとパネンカを選択。しかし、GKエドゥアルド・メンディに読まれ、決めれば優勝というキックを難なく止まられてしまった。
このシーンに、SNS上では、次のような声が上がった。
「これはひでぇよ」
「なにしとんねん」
「決勝でその時間にパネンカはメンタル強すぎる」
「やっちまったな」
「大貢献からの大戦犯かましたな」
「ブラヒムのパネンカまじで最悪すぎるだろw」
「なんでパネンカなんてしたんだ」
「ブラヒムのおかげで準優勝。ブラヒムのせいで準優勝」
「セネガル側もPKストップに大して喜んでいないことからわかるように、全人類がしらける選択だったね」
「なにやっとんじゃ」
「メンタルが心配だ」
５ゴールを挙げ、今大会の得点王に輝いたモロッコの10番は試合後、涙を流した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「えー」解説と実況も驚いた！90＋24分にまさかのパネンカ失敗
