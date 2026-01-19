歌手松山千春（70）が18日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。1月1日に肺がんにより、81歳で亡くなった元TBSアナウンサーのフリーアナ久米宏（くめ・ひろし）さんを追悼した。

久米さんはTBS系「ザ・ベストテン」の司会として名を博した。松山は「ベストテンにはいろいろ思い出あるんだけど、俺、スタジオで歌ったことないんだよ。だから直接、黒柳（徹子）さんと久米さんといろいろしゃべったりして歌に入っていく状況ではなかったんだよな」と切り出した。

続けて「ただ、久米さんはラジオなんかやってたし。俺もずっとラジオやってたからな。いろんなところで会ったりした時は、『千春くん、もっといい歌つくってくれよ』ってゲキを飛ばされてましたけどね」と当時を回想。

「そんな久米さんが亡くなった。あれだけ元気で言いたいことを言ってた人だからな。逆に寂しい気持ちになってくるわな」としみじみ語った。

所属事務所が13日、公式サイトを更新し、久米さんの死を発表した。「令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます」と報告。また、通夜、葬儀は「ご遺族のご意向により、近親者にて静かに執り行われました」と伝えた。続けて「故人が生前に賜りましたご厚誼に対し、あらためて心より御礼申し上げますとともに、ここに謹んで哀悼の意を表します」と記し、結んだ。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。