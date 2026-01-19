新党「中道改革連合」は１９日に国会内で綱領発表会見を開き、立憲民主党の安住淳、公明党の西田実仁幹事長が出席。基本理念である「５本の柱」を発表した。

綱領では第１の柱「一人ひとりの幸福を実現する、持続的な経済成長への政策転換」、第２の柱「現役世代も安心できる新たな社会保障モデルの構築」、第３の柱「選択肢と可能性を広げる包摂社会の実現」、第４の柱「現実的な外交・防衛政策と憲法改正論議の深化」、第５の柱「不断の政治改革と選挙制度改革」と掲げた。

この内容は、昨秋に公明党が掲げていた「政策５本柱」とほぼ同じ。当時公明党は「新たな社会保障モデルの構築」「包摂社会の実現」「一人当たりＧＤＰの倍増」「現実的な外交・防衛政策」「政治改革・選挙制度改革の断行」の５つを挙げていた。

安住氏は、公明党の政策そのままなのではとの記者の問いに「綱領は２党の有志で作りました」と話し合いの末に成立したと強調。「最初の提案は（公明党の）斉藤代表で、１つ１つ確認して肉付けさせていただいて合意した。譲った譲らないじゃなくて、この綱領は、もとから考えていたことと変わりがないと言うことで、こうなった」と説明した。