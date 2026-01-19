安藤優子「個人的に大ヒット」意外な組み合わせのサラダ公開「新鮮」「彩りバッチリ」の声
【モデルプレス＝2026/01/19】キャスターの安藤優子が1月18日、自身のInstagramを更新。イチオシの手料理を公開し、注目を集めている。
【写真】67歳ベテランキャスター「彩りバッチリ」本人イチオシの手作りサラダ
◆安藤優子、意外な組み合わせの料理を公開
安藤は「昨日のイチオシは、苺とトマトのサラダ仕立て」とつづり、写真を投稿。元々「果物をサラダに加えるのはどちらかというと苦手、なんですが、この組み合わせは個人的に大ヒット」といい「ドレッシングはホワイトワインビネガー、オリーブオイルとバルサミコ酢のみです。ポイントはあまり甘すぎない小さめのぎゅっとした苺を使うことくらい」とレシピとポイントを紹介。その他、スナップえんどうとアスパラのベーコンドレッシング、ネギトロ、蛸ぶつ、帆立と牡蠣フライなどの豪華な食卓を披露した。
◆安藤優子のメニューに反響
この投稿に「彩りバッチリ」「苺とトマトのサラダ仕立てが気になる」「盛りだくさんの食卓最高」「組み合わせが新鮮」「参考にします」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
