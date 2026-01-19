原日出子、16時間ファスティング後の手作りブランチ披露「身体に染み渡るご飯」「器も素敵すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/01/19】女優の原日出子が1月18日、自身のInstagramを更新。16時間ファスティングからの朝昼ご飯を公開し、反響が寄せられている。
【写真】66歳ベテラン女優「身体に染み渡るご飯」野菜いっぱいの粕汁など並んだ手作りブランチ
原は「16時間ファスティングからの 遅い朝昼一緒ご飯は お野菜いっぱいの 粕汁に 私は お餅を焼いて入れて お雑煮」「炊き立てご飯を食べたい家族のおかずに 北海道産 天然紅鮭 卵焼き 白菜の塩昆布和え 茄子の甘辛炊き」とつづり、写真を投稿。彩り鮮やかな、栄養満点のブランチを披露した。
この投稿に「身体に染み渡るご飯」「優しい味」「素晴らしすぎる」「美味しそう」「器も素敵すぎる」「この時期の粕汁は最高」「卵焼きの器が可愛い」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
