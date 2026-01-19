「今日好き」参加JK、デニムミニワンピのBLACKPINKライブコーデ披露「スタイル最高」「いつもお洒落」の声
【モデルプレス＝2026/01/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が1月17日、自身のInstagramを更新。デニムミニワンピース姿を公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」参加JK「スタイル最高」美脚見せミニ丈ライブコーデ
佐藤は「BLACKPINKさんのLIVE」「美しくてスタイル良すぎたやばかった」とつづり、『BLACKPINK 2025 WORLD TOUR』東京ドーム公演を楽しんだと報告。デニム素材のミニ丈のワンピースにロングブーツを合わせた、カジュアルで女性らしいコーディネートを披露した。
この投稿に「可愛い」「せりちゃんもスタイル最高」「いつもお洒落で羨ましい」「雰囲気素敵」「レイヤースタイル似合ってる」などと反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐藤芹菜、BLACKPINKライブへの参戦を報告
【Not Sponsored 記事】