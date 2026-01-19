1月19日は仕事の最強開運日！水晶玉子が教える『絶対やるべき』開運行動とは？

運気の流れに乗りたい1月。仕事運も見逃せないポイントです。

2026年1月19日は、仕事に関する開運日。この日に実践したいアクションについて、人気占い師の水晶玉子さんにうかがいました。

2026年1月19日（月）はラッキーデー

仕事で新しいことをスタートさせよう！

仕事を象徴する山羊座で、〈始まり〉を意味する新月が起こります。仕事に関することで、新しい挑戦や工夫をしましょう。新しい企画を考える、資格試験の勉強を始める、ビジネスアイテムを新調するなどの行動がチャンスにつながります。

行動するほどチャンスが広がり、仕事も日常も少しずつ輝きを増していきそう。ラッキーデーのパワーを活かして、新しいことに挑戦してみて！

（『オレンジページ』2025年1月2日号より）

教えてくれたのは ……水晶玉子先生

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。