気象庁「大雪に関する全般気象情報」を発表 北日本～西日本で警報級の大雪おそれ

気象庁は19日、「大雪に関する全般気象情報」を発表しました。21日水曜日から25日日曜日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、北日本から西日本の日本海側を中心に「警報級の大雪」となるおそれがあります。

ポイントは、「20日は北日本での暴風雪」、そして「21日から25日にかけての西日本を含めた広範囲での警報級の大雪」です。特に「JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）」による短期間での積雪急増に警戒が必要です。

しています。

20日 北日本を中心に荒れた天気

20日は、発達する低気圧の影響で、北日本を中心に荒れた天気となるでしょう。北海道や東北の日本海側では、雪を伴った非常に強い風が吹き、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。最大瞬間風速は30メートルの暴風が予想されています。

21日以降 警報級の大雪に警戒

北日本には-15℃前後、東～西日本には-12℃前後の平年より10度前後低い、強い寒気が西日本まで流れ込む見込みです。

日本海では「JPCZ＝日本海寒帯気団収束帯」と呼ばれる発達した雪雲のラインが形成され、北陸から山陰地方に次々と流れ込むでしょう。このため、山沿いだけでなく、普段雪の少ない平地でも短期間に雪が急増するおそれがあります。

近畿北部や中部の山地でも50センチの大雪が予想されており、太平洋側の地域でも雪が積もる所があるでしょう。

しています。

【予想降雪量】冬型の気圧配置が長引くおそれ

▼２０日６時から２１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ５０センチ

▼その後、２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ４０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ４０センチ

近畿地方 ５０センチ

中国地方 ４０センチ

その後も強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。

また、JPCZ周辺では大気の状態が非常に不安定となるため、21日は落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

この強い冬型の気圧配置は25日頃まで長く続く見込みです。立ち往生などの交通障害が発生するリスクがあります。最新の気象情報と交通情報をこまめに確認してください。

しています。

全国47都道府県の週間天気予報を画像で掲載しています。

・