2児の母・北川景子、芸能界の“ママ友”と2ショット「仲良しなんですね」「お2人とも綺麗 憧れのママさんです」 “お迎えまで”ランチを満喫
2児の母で俳優の北川景子（39）が16日、タレント・菊地亜美（35）のインスタグラムに登場。“ママ友”としても親交を深める2人の仲良し2ショットが公開された。
【写真】「仲良しなんですね」「お2人とも綺麗」北川景子＆菊地亜美の“ママ友ランチ会”2ショット
菊地は2025年9月16日の投稿で、第1子となる長女（20年8月に出産を報告）が誕生して間もなく参加した収録がきっかけで北川と仲良くなったことを紹介。以降は定期的に会ったり、連絡を取り合ったりしていることを明かした。
この日も、菊地は「先日、今年初景子さんとランチ お迎えまでマシンガンに話して楽しかった」と、気の置けない時間を楽しんだことを報告。
続けて、2ショット写真を指し「景子さん写真撮る時絶対、ぐい！っと私より前に出てくれるの。私の顔がドデカくならないように！（とは言わずに自然にw）そこで気付いた…」「これ、本当に綺麗な人あるあるじゃない?!笑」とちゃめっ気交じりに記念撮影の裏側を明かしていた。
コメント欄には「仲良しなんですね」「お2方とも素敵なスマイル」「お2人とも綺麗 憧れのママさんです」「美人てほんっとに内側から美しいっていつも思う。景子さんのさりげない行動も、それを「相手（この場合は亜美ちゃん）を気遣う行動」だと受け取る亜美ちゃんも、お2人とも見た目も心も美しいです」「心もお顔もピカピカです」などと、さまざまな反響が寄せられている。
