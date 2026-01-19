©ABCテレビ©ABCテレビ

朗読劇-「輪島。『あけましておめでとう』が消えた日」

震災、そして大雨。二度の大災害を経験し、自らも被災者でありながら、復興のために奔走する輪島市役所職員の物語。

堀江アナウンサーの取材、脚本、演出のもとABCアナウンサーによる朗読劇として、ご覧いただきました。会場は2日間ともに満員でした。本当にありがとうございました。

その人の想いを伝える。その「伝え方」に大変大きな学びがありました。

輪島市職員の皆さんの想い、ご覧いただいた方々に少しでも伝わっていましたら幸いです。

発災直後から輪島市を支え、今回の朗読劇へご協力いただきました吹田市役所の皆さんにも感謝申し上げます。

輪島の皆さんと、輪島の空の下、輪になってお酒を飲む日を夢見て。

ごめんなさい、ちょっと格好つけました！

出演/堀江政生、古川昌希、小櫃裕太郎、大石紗椰、佐藤修平、東留伽、戸石伸泰、西野義和

佐藤修平