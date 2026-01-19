19日（月）午後は日本海側で雪や雨が降るでしょう。今週は寒波が襲来する見込みです。

＜19日（月）の天気＞

日本海にある低気圧や前線の影響で、北日本や日本海側の地域で雲が多くなっています。低気圧の接近に伴って、北日本では昼頃から雪の降るところが多くなりそうです。前線が近づく北陸や西日本の日本海側でも、夕方以降、雨が降り出す見込みです。

一方、東日本や西日本の太平洋側では日差しが届いていますが、関東は雲多め。そのほかのところも夕方頃から次第に曇ってきますが、雨の心配はほとんどなさそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

北日本では真冬の寒さになる一方で、東日本や西日本では3月並みのところが多くなりそうです。

札幌 0℃（±0）

仙台 3℃（-4）

新潟 8℃（＋2）

東京 13℃（±0）

名古屋 14℃（±0）

大阪 16℃（＋2）

鳥取 14℃（±0）

高知 18℃（-1）

福岡 16℃（＋1）

＜週間予報＞

■西日本

20日（火）は日本海側の雨が次第に雪に変わる見込みです。強い寒気の流れ込みが続くため、21日（水）以降は平地も含めて大雪になるおそれがあります。太平洋側では晴れても極寒の寒さ。九州でも最高気温ひとケタの日が続き、福岡や鹿児島でも雪やみぞれになる日があるでしょう。

■北日本・東日本居座る寒波の影響で、北日本や北陸では20日（火）以降、週末にかけて大雪となり、積雪が急増する見込みです。ふぶきによる見通しの悪化にも注意が必要です。関東北部の山沿いも雪の日が続くでしょう。晴れる関東や東海も寒さの底となり、21日（水）の東京の最低気温は0℃、最高気温は6℃の予想です。