°î¤ì¤ëÁÛ¤¤¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡×Âè85ÏÃ¡Ö¹¥¤¤ÎÄêµÁ¡×¤¬¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ç¸ø³«¡ª
¡ÚÂè85ÏÃ¡Û 1·î19Æü ¸ø³«
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï1·î19Æü¡¢mmk»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡×Âè85ÏÃ¡Ö¹¥¤¤ÎÄêµÁ¡×¤ò¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¸ß¤¤¤ò²¼¿´¤¢¤ê¤Î¡É¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¡É¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÃÓÂô¤È¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ÎÈþ¾¯½÷¡¦¹¾¸ý¤Ë¤è¤ë½ã°¦¥é¥Ö¥³¥á¡£Âè85ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸ý¤¬ÃÓÂô¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£Èà½÷¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÃÓÂô¤Ï¡¢ÁÛ¤¤¤¬°î¤ì¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Â¾¤Ë¡Ö¶à²ì¿·Ç¯¤ª¤Þ¤±¥¤¥é¥¹¥È¡×¤ä¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ª¤Þ¤±Ì¡²è¡×¤Ê¤É¤¬ÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè85ÏÃ¡Ö¹¥¤¤ÎÄêµÁ¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡Û
¸«¤ëÂ¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤±¤É¡¢¸«¤é¤ì¤ëÂ¦¤â¥É¥¥É¥¡Ä¡Ä¡© ¡Ø¥é¥Ö¥³¥á¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Îmmk¤¬Á÷¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î¡Ö¤ªÎÙ¤µ¤ó¡×½ã°¦¥·¥çー¥È¥³¥á¥Ç¥£!!
(C)mmk¡¿¾®³Ø´Û