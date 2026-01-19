【第3話】 1月19日公開

講談社は1月19日、コミック配信サイト「ヤンマガWeb」にて野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」第3話「教室で○○鑑賞教授」を公開した。

本作は、昼は大学で学び、夜は風俗嬢として働く女子大生・ノカゼが、規格外の変態たちに遭遇し、着飾らない言葉のままに切り抜けていくコメディ作品。第3話では、ゼミの教授が大人のビデオをスクリーン共有している場面に遭遇。許しを乞い、己を蔑む教授に対し、ノカゼは70歳のお爺ちゃんとのエピソードを話し……。

なお、現在ヤンマガWebでは第1話から第2話2までが無料で公開されている。

