ビデオくらいで泣かんでいいよ「ノカゼのピンクなトリセツ」第3話「教室で○○鑑賞教授」がヤンマガWebにて公開！
【第3話】 1月19日公開
【拡大画像へ】
【拡大画像へ】
講談社は1月19日、コミック配信サイト「ヤンマガWeb」にて野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」第3話「教室で○○鑑賞教授」を公開した。
本作は、昼は大学で学び、夜は風俗嬢として働く女子大生・ノカゼが、規格外の変態たちに遭遇し、着飾らない言葉のままに切り抜けていくコメディ作品。第3話では、ゼミの教授が大人のビデオをスクリーン共有している場面に遭遇。許しを乞い、己を蔑む教授に対し、ノカゼは70歳のお爺ちゃんとのエピソードを話し……。
なお、現在ヤンマガWebでは第1話から第2話2までが無料で公開されている。【最新話】
第3話のページ【無料】
第2話2のページ
第2話1のページ
□第1話のページ【ノカゼのピンクなトリセツ】
昼は大学で学び、夜は風俗嬢として働く女子大生・ノカゼ。そんな彼女は昼も夜も規格外の変態たちに遭遇し、着飾らない言葉のままに切り抜けていく--変態だらけの世の中で強く生き、変態を毎日さばき続ける彼女の日常の物語。