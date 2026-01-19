「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日正午現在でサンリオ<8136.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



１９日の東証プライム市場でサンリオが続落。同社は「ハローキティ」に代表されるキャラクター商品の開発・販売を行っている。国内外での事業展開を進め、「グローバルなＩＰ（知的財産）プラットフォーマー」として、株式市場の人気も高い。２８年７月には「ハローキティ」を主役としたハリウッド映画も公開される予定だ。ただ、足もとでは日中関係の悪化によるインバウンド需要の伸び悩みが警戒されるなか、株価は下値を探る展開となっている。



出所：MINKABU PRESS