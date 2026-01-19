ボカロP つるが、最新アルバム『and,then』のリード曲「ai m ai」（アイムアイ）のMVを公開した。

本楽曲は、つる自身の声をもとに制作されたUTAU音声ライブラリ ゐつを使用。自身が製作を手掛けた短編ノベルゲームと同じタイトルになっており、ゲームの世界観をそのままに物語性を帯びた楽曲が歌い上げられている。

楽曲についてつるは「何層にも重ねたコーラスとギターで構成された、仄暗い讃美歌のような曲に仕上がりました。」とし、「今回公開したMVを通して、楽曲「ai m ai」とノベルゲーム「ai m ai」のつながりを感じてもらえたら嬉しいです。」とコメントしている。

＜つる コメント＞

2025年11月に発売されたアルバム「and,then」の中から、リード曲「ai m ai」のMVを公開しました。この楽曲は、私が自作したノベルゲーム「ai m ai」から生まれたもので、何層にも重ねたコーラスとギターで構成された、仄暗い讃美歌のような曲に仕上がりました。

ノベルゲーム「ai m ai」の中では、最終日の選択から複数のエンディングへと分岐していきますが、そのひとつひとつの物語が、アルバム「and,then」に収録されている楽曲のモチーフとなっています。現実では、選び直せない選択のほうが多い。けれど創作の中では、望む結末を描いたり、物語をやり直すことができる。ゲームを作ってみてその自由さに、制作中の自分自身も救われました。「ときめきメモリアル」と「ファミレスを享受せよ」が好きで制作をはじめたので、この2作が好きな方に、もしかしたらお勧めかもしれません。

今回公開したMVを通して、楽曲「ai m ai」とノベルゲーム「ai m ai」のつながりを感じてもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）