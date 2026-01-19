¡ÚMLB¡Û¡Ö¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Î»Ô¾ì¤Ë¤âÊÑ²½¡©¡×¸ø¼°¤¬¿¨¤ì¤¿¥¿¥Ã¥«ー¡õ¥Ó¥·¥§¥Ã¥È°ÜÀÒ·à¤Î¡ÈÍ¾ÇÈ¡É¡¡Ê£¿ôµåÃÄ¤¬´Ø¿´¤Î30ºÐ¤Ë¤â±Æ¶Á¤«
º£¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥ó¥ー¥¹¤«¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー³°Ìî¼ê¡£¥É¥¸¥ãー¥¹»þÂå¤Î2019Ç¯¤Ë¤ÏMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿30ºÐ¤Îµî½¢¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿2·ï¤ÎÂç·¿°ÜÀÒ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Î»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2¤Ä¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ç¥£ー¥ë¤¬À®Î©
2026Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï³èÈ¯²½¡£15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¡¢16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤«¤éFA¤Î¥Üー¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¤¬¥á¥Ã¥Ä¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Î¾Áª¼ê¤¬·ë¤ó¤ÀÃ»´ü¤Ç¤Î¹â³Û·ÀÌó¡£¥¿¥Ã¥«ー¤Ï4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó381²¯±ß¡Ë¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï3Ç¯1²¯2600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó199²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£º£¥ª¥Õ¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÈÄ¹´ü¤ÎÂç·¿·ÀÌó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã»´ü¹â³ÛÏ©Àþ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï18Æü¡ÊÆ±19Æü¡ËÉÕ¤Îµ»ö¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥«ー¤È¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤Ï¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Î»Ô¾ì¤Ë¤âÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡©¡×¤È¸ÀµÚ¡£º£¸å¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±µ»ö¤Ç¤Ï18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¥ä¥ó¥ー¥¹¤¬¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤ËÂÐ¤·5Ç¯Áí³Û1²¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó252²¯±ß¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥¯ー¥Æ¥£µ¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ë´ð¤Å¤¯¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥µ¥â¥óµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¸å¤â¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤ä¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤ä¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤¤¤Ã¤¿µåÃÄ¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤¹²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥Ã¥«ー¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÊªÁª¼ê¤Î·ÀÌó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»´ü¹â³Û·ÀÌó¤¬º£¥ª¥Õ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Ê£¿ô¤ÎÌ¾ÌçµåÃÄ¤¬Ãí»ë¤¹¤ë¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£