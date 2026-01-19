ファミリーマートは1月20日、Afternoon Tea監修の「チャイ ティーラテ」(213円)を全国で発売する。

Afternoon Tea監修「チャイ ティーラテ」(213円)

同社では2019年からAfternoon Tea監修のもと、スイーツ、パン、フラッペ、飲料などさまざまな商品を発売しており、その中でも、ペットボトル飲料は2021年5月の発売以降、累計販売本数3.7億本を突破している。

今回、Afternoon Tea監修の飲料では初となるチャイ ティーラテを発売する。「チャイ」とは、紅茶にミルクとスパイスを加えて煮出した、濃厚で風味豊かなインド発祥のミルクティーのこと。

同商品は、生乳を50%使用し、ジンジャー、カルダモン、クローブ、シナモン、ナツメグ等の本格スパイスを配合することで、飲んだ瞬間にスパイスの香りが広がり、そのあとにミルクの甘さ、最後に紅茶のコクを楽しめる仕立てにした。