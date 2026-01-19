東京ミッドタウン日比谷は1月15日から、いちごとチョコレートをテーマにしたデザートフェア「SWEET STRAWBERRY & RICH CHOCOLATE 2026」を、館内飲食店舗にて開始した。期間は3月15日まで。

イチゴホリック(Pâtisserie & Café DEL‘IMMO)

期間中は館内の各飲食店で、旬のいちごをふんだんに使ったスイーツやドリンク、バレンタインデーやホワイトデーのシーズンに合わせ、濃厚なチョコレートメニューを提供する。

ラインナップは幅広く、ルビーチョコレートを合わせたリッチなパフェ「イチゴホリック」、あまおうを使用した「苺大福」や紅ほっぺを餡と黒糖わらび餅で包んだ「いちご琥珀餅」などの和菓子、いちごのスパークリングカクテルなど、和洋のスイーツがそろう。

苺大福(鈴懸)

いちごと楽しむ、季節限定のアフタヌーンティーも楽しめる。

KIKI’s Afternoon Tea Set『いちご泥棒』(TEA ROOM KIKI 紅茶&スコーン専門店)

バレンタインやホワイトデーに合わせ、チョコレートといちごの組み合わせが楽しめるプリンやアップルパイ、タルト、ドリンクも用意。天ぷら専門店による「いちごとチョコレートの春巻き天」といった個性豊かなメニューも登場する。

ボネ(ピエモンテ風ココアプリン)いちごソース(BOSTON Seafood Place)

バレンタイン・ホワイトデーのギフトにぴったりなフィナンシェ、チョコレート、パウンドケーキも販売する。

焼き立てフィナンシェ　チョコレートアソート(Beurre Vérité)