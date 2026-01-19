【Julian Gerighty氏移籍】 1月16日（日本時間）発表

2023年に弊誌が撮影したJulian Gerighty氏

　ユービーアイソフト内スタジオMassive Entertainmentは、同スタジオに所属していたJulian Gerighty氏がEA「バトルフィールド」スタジオへ移籍すると発表した。

　Julian Gerighty氏は「ディビジョン」シリーズのエグゼクティブ・プロデューサーとして開発に携わっていた。移籍後も、Massive Entertainmentは同氏の作り上げた「ディビジョン」の世界を受け継ぎ、開発中の最新作「3」も含め開発にあたるとしている。

　「ディビジョン」シリーズは崩壊の危機にある世界を舞台に、様々な敵勢力と戦い武器を集め、自身を強化していく協力プレイとPvPを楽しめるシューティングRPG。家庭用ゲーム機向け「ディビジョン2」を展開している他、モバイル向けに「ディビジョン：リサージェンス」が開発中となっている。

(C) Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.