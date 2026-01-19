櫻坂46・松田里奈1st写真集発売記念YouTube生配信第3弾、1.20実施！ 配信限定特典でランジェリー姿のポスターも
櫻坂46・松田里奈の1st写真集『まつりの時間』の発売を記念したYouTube生配信の実施が決定。1月20日20時頃より、「櫻坂チャンネル」にて配信される。併せて、配信限定ダブル特典となる「B3サイズ折り目なしポスター」「まつりのNZ思い出新聞」の絵柄が公開された。
【写真】第3回YouTube配信限定特典のポスターはフリルのランジェリーを身にまとった一枚！
本作は松田にとって初めての写真集。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
撮影中には26歳の誕生日を迎え、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。
「第3回YouTube配信限定」として、1月20日0時〜23時59分の24時間限定でSony Music Shopにて特典付きの写真集（通常カバー版）を販売。ダブル特典として、「B3サイズ折り目なしポスター」「まつりのNZ思い出新聞」の2つが、購入者全員にもれなく付く（ともに写真集未収録のカット）。
「B3サイズ折り目なしポスター」の絵柄は、コテージの屋根裏部屋で撮影された1枚。お気に入りのフリルのランジェリーを身にまとい、こちらを見つめる松田。かれんさと美しさに思わずドキッとしてしまうカットとなっている。なお、B3サイズのポスターを折り目なしで、松田の直筆メッセージをプリントして届ける。
「まつりのNZ思い出新聞」は、写真集をより一層楽しむことができる副読本。松田がフィルムカメラで撮影した写真と、ニュージーランドでの思い出をつづった手書きコメントで構成。折りたたむとポストカードサイズになる。
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』は、幻冬舎より1月20日発売。価格は2445円＋税。
