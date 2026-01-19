佐田真由美48歳、タイトなタンクトップ姿で美スタイル全開 2児の母
モデル・佐田真由美が、19日までに自身のインスタグラムを更新。タイトなタンクトップ姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】佐田真由美48歳が「スタイル抜群」「美しすぎる」「理想的」 水着ショットも魅力的（6枚）
2008年10月に結婚、2009年4月には第1子となる長女を、2010年11月に第2子となる次女を出産している佐田。昨年8月には48歳を迎えており、SNSではトレーニングに励む姿や、美しさあふれる近影を度々披露し話題に。
今回投稿したのは複数のオフショット。美スタイルが際立つタイトなタンクトップを着用し、開放的な表情を見せた。ファンから多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「佐田真由美」インスタグラム（＠sadamayumi）
