辻希美の長女・希空、登山を満喫「ちょうど夕日の時間に頂上ついたの」
元モーニング娘。辻希美、俳優・杉浦太陽の長女・希空が18日にインスタグラムを更新。オフショットを披露した。
【写真】辻希美の長女・希空、水着ショットが「可愛すぎ」「スタイル抜群」（13枚）
昨年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。夏には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
今回は「高尾山行ってきた」と報告。「ちょうど夕日の時間に頂上ついたの」と、チェック柄のセットアップ姿で登山を満喫する様子を写真に収めた。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」インスタグラム（@noa._.1126_）
【写真】辻希美の長女・希空、水着ショットが「可愛すぎ」「スタイル抜群」（13枚）
昨年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。夏には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
今回は「高尾山行ってきた」と報告。「ちょうど夕日の時間に頂上ついたの」と、チェック柄のセットアップ姿で登山を満喫する様子を写真に収めた。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」インスタグラム（@noa._.1126_）