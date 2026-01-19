坂本慎太郎、ニューアルバム『ヤッホー』より3rd先行シングル「麻痺」本日配信＆スタジオライブMV公開
坂本慎太郎が、1月23日に発売する5thアルバム『ヤッホー』より、3rd先行シングル「麻痺」を本日配信リリースした。
「麻痺」は、アルバム収録曲の中で坂本慎太郎流ソウルファンクテイストの際立つ一曲で、坂本のミニマルなリフと西内（Sax）のホーンが鋭く切り込むファンクチューンに仕上がっているとのこと。
あわせて、「麻痺」のスタジオライブMVが完成し、zelone records公式YouTubeチャンネルにて公開された。本作のMVも、アルバム「ヤッホー」のレコーディングが行われたスタジオ、ピースミュージックにて撮影され、演奏はすべてライブ録音になっている。
監督は山口保幸。演奏は坂本慎太郎バンドによるもので、坂本慎太郎（Vo, G）、AYA（B）、菅沼雄太（Dr）、西内徹。録音は中村宗一郎が担当した。
◾️デジタルシングル「麻痺」
2026年1月19日（月）リリース
配信：https://virginmusic.lnk.to/Numb
◆「あなたの場所はありますか？」
2025年11月19日（水）配信リリース
配信：https://virginmusic.lnk.to/IsThereAPlaceForYouThere
◆「おじいさんへ」
2025年10月15日（水）配信リリース
配信：https://virginmusic.lnk.to/DearGrandpa
◾️『ヤッホー』
2026年1月23日（金）デジタル / CD / LP リリース
Pre-save / Pre-add：https://virginmusic.lnk.to/Yoo-hoo_pre
▼収録曲
1.おじいさんへ (Dear Grandpa)
2.あなたの場所はありますか？ (Is There A Place For You There?)
3.正義 (Justice)
4.脳をまもろう (Protect Your Brain)
5.時の向こうで (On The Other Side Of Time)
6.時計が動きだした (The Clock Began To Move)
7.麻痺 (Numb)
8.なぜわざわざ (Why Do This?)
9.ゴーストタウン (Ghost Town)
10.ヤッホー (Yoo-hoo)
Written & Produced by Shintaro Sakamoto
Recorded, Mixed & Mastered by Soichiro Nakamura at Peace Music, Tokyo, Japan 2025
Vocals, Bass (10), Keyboard, Acoustic, Electric & Lap Steel Guitar: Shintaro Sakamoto
Bass & Chorus: AYA
Drums & Percussion: Yuta Suganuma
Flute & Saxophone: Tetsu Nishiuchi
Marimba: Manami Kakudo (8, 9)
◆CD（zel-029）価格：￥2,860（税込）※2枚組 / インストBONUS CD付
◆LP（zel-030）：価格：￥3,520（税込）
Distribution: Bridge Inc. https://bridge-inc.net/
◆デジタル（DL / ST）
Distribution：VMG
