幾田りらが、新曲「パズル」を本日配信リリースした。さらに、今夜20時に同曲のMVを公開することが決定した。

新曲「パズル」は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの新主題歌。恋が芽生えるまでの感情を“パズルのピース”に例え、心の動きを繊細に綴った、軽やかで温もりあふれるポップチューンに仕上がっているという。幾田りらはこれまでにも「ロマンスの約束」「スパークル」「恋風」の3曲で同シリーズの主題歌を担当しており、「恋風」に続き主題歌を務めるのは今回で4度目となる。リリースに先駆け、1月5日よりTikTokにてサビ部分を公開したプレリリースを実施していた。リリースまでの2週間で楽曲を使用した動画投稿数は“1.2万回”を超え、TikTokの音楽チャート“8位”にランクインした。

今夜20時に公開となるMVでは、そんな“恋が完成するまで”の日々をリアルな視点で切り取った映像作品になっており、惹かれ合う2人のそれぞれの時間軸を追体験できるような構成になっているという。監督は、映像監督・写真家として活動する23歳のフジムラヒヨリが務め、キャストには、19歳の女優・田牧そらと、18歳の俳優・蒼井旬を起用。

https://youtu.be/V-lYssURuEQ

◆ ◆ ◆

◾️幾田りら コメント

胸の中で募り続ける想いが、パズルのピースをはめていくように、少しずつ形になっていく。時に悩み、心躍らせながら、さまざまな気持ちを行き来し、秘めていた想いにひとつの答えを出すまでの恋心を、この楽曲に込めました。

監督のフジムラヒヨリさん、そして出演してくださった田牧そらさん、蒼井旬さんが、揺れ動く心模様をひとつひとつ丁寧に、映像の中で表現してくださいました。フィルムの温かみの中で描かれる二人の繊細な恋心に、私自身も胸が高鳴ります。

◆ ◆ ◆

◾️監督：フジムラヒヨリ コメント

まず、ご一緒できたこと凄く嬉しく思います。同じ空の下で、別々の時間を過ごすふたりの気配を追うように撮影しました。出会わずとも、少しずつ近づいていく心の距離や、言葉になる前の感情を大切にしています。観る人それぞれの記憶や気配に、そっと重なりますように。

◆ ◆ ◆

◾️女優：田牧そら コメント

幾田さんの楽曲に込められたまっすぐな恋心と、そこから日常が煌めいていく感情を大切にお芝居させていただきました。優しく儚いフィルムの質感が楽曲に寄り添っていると思います。ぜひご覧ください。

◆ ◆ ◆

◾️俳優：蒼井旬 コメント

パズルが少しずつ形になっていくと、最後のピースを置くのが惜しくなることがあります。この曲を聴くと、気持ちを確かにする前のさまざまな想いが重なるように感じます。このMVが皆さんにとって、今日を好きになるピースの一つになれたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️アルバム『Laugh』 配信ジャケット写真 初回限定盤ジャケット写真 配信リリース：2025年12月10日（水）

配信予約URL：https://lnk.to/laugh_lilas

CDリリース：2026年1月14日（水）

CD購入： https://Lilas.lnk.to/2ndAL_Laugh ▼幾田りら『Laugh』リリース記念 「音楽ナタリー」特集ページ

https://natalie.mu/music/pp/ikutallilas 品番：【初回生産限定盤】 XSCL-127~9 / 【通常盤初回仕様】XSCL-130

仕様：【初回生産限定盤】 CD2枚＋A5サイズ特製パッケージ＋Photo Book＋2026年5月ツアーチケット封入先行実施

【通常盤初回仕様】 CD1枚＋2026年5月ツアーチケット封入先行実施

価格：【初回生産限定盤】 4,800円（税込）

【通常盤初回仕様】 3,800円（税込） ▼収録曲

[Disc 1:CD] ※初回生産限定盤・通常盤初回仕様 共通

1.Actor / TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 エンディング主題歌

2.恋風 / ABEMA「今日、好きになりました。」2025年4月-主題歌

3.Latata ※新曲

4.百花繚乱 / TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クール オープニングテーマ

5.Voyage / 日本テレビ系『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト「LOVEダン2026」課題曲

6.With / 映画『アナログ』インスパイアソング

7.Sign / ABEMAオリジナルドラマ「透明なわたしたち」主題歌

8.Cafe Latte / 韓国ドラマ『明日はきっと』挿入歌 Japanese Ver. ※新曲

9.青春謳歌 〈幾田りら feat. ano〉 / 映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章主題歌

10.ハミング / フジテレビ系『めざましどようび』テーマソング

11.P.S. / 映画『１秒先の彼』主題歌

12.DREAMER

13.タイムマシン ※新曲 [Disc 2:CD] ※初回生産限定盤 限定

1.Aitai 〈加藤ミリヤ Cover〉

2.たりないすくない 〈フジファブリック feat. 幾田りら〉

3.SWEET MEMORIES 〈松田聖子 Cover〉

4.0X1=LOVESONG (I Know I Love You) [Japanese Ver.] 〈TOMORROW X TOGETHER feat. 幾田りら〉

5.宝石 〈伶 feat. 幾田りら〉

6.おもかげ 〈milet × Aimer × 幾田りら (produced by Vaundy)〉

7.ばかまじめ 〈Creepy Nuts × Ayase × 幾田りら〉

8.Free Free Free 〈東京スカパラダイスオーケストラ feat. 幾田りら〉

9.線香花火 〈佐藤千亜妃 feat. 幾田りら〉

10.いのちの名前 〈映画「千と千尋の神隠し」より Cover〉

11.ノスタルジア 〈いきものがかり Cover〉

12.絶絶絶絶対聖域 〈ano feat. 幾田りら〉

13.LIKE、重ねていく 〈山崎育三郎 feat. 幾田りら〉

14.SHINSEKAIより 〈ano × 幾田りら〉

15.夢見る16歳 〈幾田りら feat. 鈴木雅之 / シャネルズ Cover〉

16.Sing along!!! 〈EIKO & shin feat. 幾⽥りら〉

17.TIME TO LUV 〈ピーナッツくん feat. 幾田りら〉 ▼アルバム『Laugh』 購入者特典

・Amazon.co.jp … メガジャケ

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く） … オリジナルステッカー -Type A-

・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … オリジナルステッカー -Type B-

・セブンネットショッピング … オリジナルステッカー -Type C-

・楽天ブックス … オリジナルステッカー -Type D-

・Sony Music Shop … オリジナルステッカー -Type E-

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） … オリジナルステッカー -Type F- ※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です。

・WonderGOO/新星堂全店（一部店舖除く）および新星堂WonderGOOオンライン … オリジナルステッカー -Type G-

・Neowing（CDJAPAN） … オリジナルステッカー -Type H-

・玉光堂/バンダレコード/ライオン堂/イケヤミュージック（ECサイト含む） … オリジナルステッカー -Type I-

・幾田りら応援店特典 … オリジナルステッカー -Type J- ▼早期予約特典

対象店舗にて幾田りら 2nd AL 『Laugh』を期間内にご予約いただいた方に、「オリジナルフィルムしおり ランダム1種（全3種）」をプレゼントいたします。

○早期予約特典ご予約対象期間

2025年12月3日（水）正午12:00〜12月14日（日）23:59まで

○早期予約特典ご予約対象店舗

・Amazon.co.jp

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）

・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）

・セブンネットショッピング

・全国アニメイト（通販含む）

・楽天ブックス

・Sony Music Shop

・TSUTAYA

・WonderGOO / 新星堂

・ネオウィング

・玉光堂

・幾田りら応援店特典

※予約受付期間内であっても、特典が無くなり次第受付終了となります。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ◆幾田りら 2ndアルバム 『Laugh』 発売記念CDショップキャンペーン

対象店舗にてパネル展を実施いたします。以下詳細をご確認いただき、是非足をお運びください。

【パネル展実施期間】

2026年1月13日（火）〜 2026年1月19日（月）

※実施期間は店舗によって、予告なく前後する可能性がございますので、予めご了承ください。

【実施店舗】

デザインA掲示店舗

・SHIBUYA TSUTAYA B2F （東京都）

・タワーレコード新宿店 （東京都）

・タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 （愛知県）

デザインB掲示店舗

・タワーレコード渋谷店 （東京都）

・タワーレコード梅田NU茶屋町店 （大阪府） ◆タワーレコード限定 「Laugh」発売記念スペシャルレシートをプレゼント

キャンペーン実施期間中に全国のタワーレコードにて対象商品をご購入いただいた方に、「幾田りら複製サイン&コメント入り 『Laugh』発売記念スペシャルレシート」を発行いたします！

【実施期間】

2026年1月13日（火）〜 2026年1月19日（月）

【対象商品】

1月14日（水）発売 幾田りら 2nd AL 「Laugh」

・初回生産限定盤：XSCL-127〜129 / ￥4,800 (税込)

CD2枚＋A5サイズ特製パッケージ＋Photo Book＋2026年5月ツアーチケット封入先行実施

・通常盤：XSCL-130 / ￥3,800 (税込)

CD1枚＋2026年5月ツアーチケット封入先行実施

【対象店舗】

・タワーレコード全店（オンライン除く） ◆HMV限定 コメント映像を放映！

キャンペーン実施期間中に、HMVの以下対象店舗にて幾田りらのコメント映像が放映されます！

是非店頭でご覧ください。

【放映期間】

2026年1月13日（火）〜 2026年1月19日（月）

【対象店舗】

・ＨＭＶ エソラ池袋 （東京都）

・ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ SHIBUYA （東京都）

・ＨＭＶ ラゾーナ川崎 （神奈川県）

・ＨＭＶ 栄 （愛知県）

・ＨＭＶ 阪急西宮ガーデンズ （兵庫県） ◆ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ SHIBUYA限定 直筆コメントカード掲示！

キャンペーン期間中、幾田りら 直筆コメントカードを店頭に掲示いたします。

【放映期間】

2026年1月13日（火）〜 2026年1月19日（月）

【対象店舗】

・ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ SHIBUYA （東京都） ◆タワーレコード近鉄パッセ店限定 直筆サイン色紙掲示！

キャンペーン期間中、幾田りら 直筆サイン色紙を店頭に掲示いたします。

【放映期間】

2026年1月13日（火）〜 2026年1月19日（月）

【対象店舗】

・タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 （愛知県）

◾️＜幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”＞ 《国内公演》

[兵庫公演] 神戸ワールド記念ホール

2026年5月5日（火・祝）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年5月6日（水・休）開場 15:00 / 開演 16:00 [神奈川公演] ぴあアリーナMM

2026年5月16日（土）開場 16:30 / 開演 18:00

2026年5月17日（日）開場 14:30 / 開演 16:00 ▼チケット料金

指定席 \9,500（税込）

※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞可能です。

※入場時にご来場者全員の身分証確認を実施させていただきます。本人確認ができない場合には入場をお断りさせていただきます。

※全てのお客様の手荷物検査を行います。

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。

※公演当日はスマートフォンのみ撮影可能(静止画・動画とも) ▼Lilas MEMBERSHIP会員先行受付

・受付期間：2025年12月3日（水）12:00〜2026年1月12日（月・祝）23:59まで

※先着順ではございません。

※受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。

・お申込み対象者：Lilas MEMBERSHIP会員の方／お申し込み時にLilas MEMBERSHIP有効会員の方 ※まだ会員ではない方は受付終了時（2026年1月12日(月・祝)23:59）までにLilas MEMBERSHIPにご入会のお手続きを完了(=購入確定)の上、お申し込みください。

※コンビニオンライン決済にてお手続きの場合、ご入会完了の反映までに3時間程かかります。ご注意ください。

※入会：https://go.weverse.io/qt3S/mleishx9 《ソウル公演》

2026年5月23日（土）※公演時間調整中

公演場所：オリンピック公園 オリンピックホール 올림픽공원 올림픽홀 ▼チケット

チケット価格：全席 KRW 135,000ウォン（税込／全席指定座席）

枚数制限：1人3枚（ファンクラブ先行予約枚数込み)

観覧参加可能者：8歳以上 (2018年生まれを含む、その以前の出生者)

チケット販売:Melon Ticket Global (https://tkglobal.melon.com/) 予約日程

・ファンクラブ先着販売事前認証のご案内

認証期間:2026年1月8日（木）12:00〜1月16日（金）23:59:59(KST)

対象者：Lilas MEMBERSHIP会員

・チケット先着販売日程

期間：2026年1月14日（水）20:00〜1月16日（金）23:59:59(KST)