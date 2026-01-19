日本代表ＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）はホームのバルセロナ戦で先発出場も、後半２０分すぎに左ハムストリング（太もも裏）を負傷したとみられ、途中交代した。もも裏を抑えながら苦悶（くもん）の表情を浮かべ、ピッチに倒れ込んだ。そのまま起き上がることができず、担架に乗せられ、同２４分に交代となった。マタラッツォ監督は「検査結果は出ていないが、筋肉系のけがだ。残念。どれだけ離脱するかは分からない」と心配そうだった。

＊ ＊ ＊

日本代表に試練が続いている。２５年１２月終盤には森保ジャパンの大黒柱であるＭＦ南野拓実が左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂する大けがに見舞われ、Ｗ杯出場が絶望的になる中、シャドーでコンビを組んでいた久保も長期離脱になる可能性が浮上した。

南野と久保以外では、絶対的守護神であるＧＫ鈴木彩艶が２５年１１月に左手の中指と舟状骨の複雑骨折で全治３〜４か月となり、リハビリ中。Ｗ杯開幕前には復帰する見通しだが、プレーへの影響は避けられない。Ｗ杯アジア最終予選で主力を担ったＤＦ町田浩樹も左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂している。ボランチとして新境地を見せているＭＦ鎌田大地も右のハムストリングのけがで、離脱中だ。けがで代表活動から遠のいているＤＦ冨安健洋は２５年１２月にオランダ１部アヤックスと契約したが、出場はまだなし。実力は未知数だ。

けがから復帰した選手も予断を許さない。ＭＦ三笘薫は７日のマンチェスターＣ戦で復活弾を決めたが、離脱期間が長かったため不安はぬぐえない。ＭＦ伊東純也も２５年１２月２６日のクラブ・ブルージュ戦で得点を決めたが、年齢の影響による再発の可能性が心配される。ＤＦ伊藤洋輝も復帰したが、けがの多さが懸念される。

Ｗ杯最終予選以降はけがとの戦いに苦戦したが、ＤＦ鈴木淳之介やＤＦ渡辺剛ら、新戦力も台頭した。３月の欧州遠征でどうなるか、注目がかかる。