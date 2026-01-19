ホワイトソックスなどでナックルボーラーとして活躍し、通算１６４勝右腕のウィルバー・ウッド氏が死去したと１８日（日本時間１９日）、米大リーグ公式サイトが伝えた。８４歳だった。

ウッド氏は１９６１年にレッドソックスでメジャーデビュー。その後、パイレーツをへてホワイトソックスに６７年に移籍。同年の春季キャンプでナックルボールを習得し、シーズンは５１試合に登板し、４勝２敗４セーブ、防御率２・４５とブレイク。７２年には４９試合に先発し、計３７６回２／３を投げて、２４勝１７敗、防御率２・５１をマークした。メジャー通算１７年で最多勝２回（７２、７３年）、オールスター３回（７１、７２、７４年）選出。７１〜７３年にかけては、３年連続でサイ・ヤング賞投票のトップ５に入った。

同サイトは「１９７０年代にホワイトソックスで球界屈指の投手へと成長し、『イニングを食う』という言葉の意味をまさに体現した存在だった。キャリアの最盛期において、ウッドは驚異的な耐久力と失点を防ぐ能力を兼ね備えていた」などと紹介した。