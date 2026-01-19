シンガーソングライター・りりあ。が自身初のアジアツアー＜りりあ。Asia Tour OneMan Live『秋の予兆』＞を開催した。東京を皮切りに広州、上海、台北、ソウルとアジア5都市を巡る旅路は、1月17日の韓国・ソウル YES24 WANDERLOCH HALLでのファイナル公演をもって幕を閉じた。

2025年9月30日の東京・Zepp Shinjuku公演からスタートした＜りりあ。Asia Tour OneMan Live『秋の予兆』＞は、自身最大規模のステージとなった台湾・Legacy Taipeiに1100人ものオーディエンスが集結するなど、アジアでの支持の高まりを告げるものとなった。

りりあ。の音世界が脳内再生されるかのようなオープニングSEが鳴り響いた後、本人がステージに登場。「ねえ、ちゃんと聞いてる？」のあたたかく柔らかな歌声でライブが幕を開けた。初めて目にするりりあ。の存在に客席からは抑えきれない歓声が湧き上がった。

MCでは現地の言語を交えながら、ファンと密なコミュニケーションを図り、一気に距離を縮めていく。「一緒に盛り上がっていきましょう！」という各地の言葉での煽りとともにギアチェンジしてライブ後半戦へ。

アップテンポなナンバー「君の隣で。」で勢いを増し、「騙されないからね。」「恋って難しい。」「3%と私。」といった楽曲がノンストップで畳み掛けられる。りりあ。の歌声に合わせて、フロアの熱気は最高潮に達し、ペンライトの光が場内に揺れた。

そして、ラストを惜しむように届けられたのは、りりあ。の原点であり真骨頂であるバラードだった。「失恋ソング沢山聴いて 泣いてばかりの私はもう。」「浮気されたけどまだ好きって曲。」の2曲で観客の感情を深く揺さぶり、アジアツアーは感動的なフィナーレを迎えた。

アジアの地で確かな足跡を残し、一回りも二回りも成長を遂げたりりあ。の旅は止まらない。2月11日には、2年ぶりのアコースティックワンマン＜りりあ。 Acoustic OneMan Live『りりあ。の隣で。』＞の開催も決定している。

■＜Asia Tour OneMan Live「秋の予兆」＞SET LIST

01.ねえ、ちゃんと聞いてる？

02.私じゃなかったんだね。

03.あんたなんて。

04.貴方の側に。

05.幸せな約束。

06.ずるい君。

07.最後のバイバイ。

08.君の隣で。

09.騙されないからね。

10.恋って難しい。

11.3%と私。

12.失恋ソング沢山聴いて 泣いてばかりの私はもう。

13.浮気されたけどまだ好きって曲。

encore

en1.素直になりたい子の話。

en2.じゃあね、またね。 【ツアースケジュール】

▼2025年

09月30日(火) 東京・Zepp Shinjuku

11月20日(木) 広州・広州音楽唐人館

11月22日(土) 上海・VAS ear瓦肆

▼2026年

01月09日(金) 台北・Legacy Taipei

01月17日(土) ソウル・YES24 WANDERLOCH HALL

■＜Acoustic OneMan Live「りりあ。の隣で。」＞

2月11日(水/祝) 東京・渋谷WWW X

open17:00 / start18:00

▼チケット

5,000円(税込)

・ぴあ：https://w.pia.jp/t/riria-t/

・イープラス：https://eplus.jp/riria0000/