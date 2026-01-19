ドリー・パートンが『Light of a Clear Blue Morning』の新バージョンを、「とても特別な女性たち」と呼ぶ豪華アーティストたちとレコーディングした。1977年にリリースされたその曲を、リーバ・マッキンタイア、クイーン・ラティファ、レイニー・ウィルソン、マイリー・サイラスと新たにレコーディング、収益はテネシー州ナッシュビルにあるモンロー・キャレル・ジュニア小児病院の小児がん研究のために寄付される。



【写真】ステージで熱唱するドリー・パートン

インスタグラムに投稿された動画でドリーはこう話す。「この曲は1976年、私に少し希望が必要だった時に書いたの。今回はまたその希望を取り戻すために、まさに輝く光であるとても特別な女性たちを招待したの。私たちが作り上げた曲をみんなに聴いてもらうのが待ちきれない」



ドリーの1977年のアルバム『New Harvest … First Gathering』に収録されていた同曲は、2021年、ゴッドドーターであるマイリーが、母の日の週末に放送された『サタデー・ナイト・ライブ』でドリーと母ティッシュに向けて歌い上げていた。



