½ÐÀî¡õÃæ²¬¡¢Ä¶¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥¹¥¿ー¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö´ñÀ×¤À¤é¤±¡×¤Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Î¹¹Ô
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥Ã¥Á¤ÎÃæ²¬ÁÏ°ì(48)¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½ÐÀîÅ¯Ï¯(61)¤È¤ÎÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥¹¥¿ーÅÐ¾ì¡¡LA¤Ç3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö½ÐÀî¤µ¤ó¤ÈÀµ·îÎ¹¹Ô¤ÎÃæ²¬¡×¤ÈÂê¤·¤Æ²èÁü¤ò·ÇºÜ¡£¡Öº£²ó¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Î¹¹Ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î»î¹ç!ÂçµÕÅ¾¤Î»î¹ç¤ÇÂç¶½Ê³!¡×¤È»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ó¤ÈÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¤Ë¤ª»þ´ÖÄº¤²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿!!!¡×¤ÈÈ¬Â¼¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£¡Ö¹¹¤Ë¥ß¥¹¥¿ー°½Éô¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ªÃý¤ê¥¿¥¤¥à!¡×¤ÈÊÆ¹ñºß½»¤Î¥Ôー¥¹¡¦°½ÉôÍ´Æó(48)¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°½Éô¤â2¿Í¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÊó¹ð¡£3¿Í¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡×¡Ê1990Ç¯¡Ë¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥Ð¥êー¡¦¥¦¥£¥ë¥·¥ãー¡¦¥¢¡¦¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¡¦¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆó¿Í¤Ç¥×¥ê¥Æ¥£¥¦ー¥Þ¥ó²Î¤Ã¤Æ¤¿!¡×¤ÈË½Ïª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ²¬¤Ï¡Ö¥Ù¥Ë¥¹¥Óー¥Á¤«¤é¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ê¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¿¥¦¥ó¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿²ÈÂ²¡ÊÌ¼¤µ¤ó¤¬½÷À¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ë¤Ë¥»¥¹¥Ê¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¦´ñÀ×!!!¤â¤¦ºÇ¹â¤ÎÎ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö½ÐÀî¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤È´ñÀ×¤À¤é¤±!!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡¢´üÂÔ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤!!!¡×¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¥Á¥ãー¥¸¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
