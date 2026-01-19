英BBCが韓国社会に拡散する「ヤングフォーティ現象」にスポットを当て、これを単純な流行を超えた世代認識衝突と年長者の権威に対する懐疑が表れた文化的兆候と分析した。

BBCは18日の報道で、ヤングフォーティを「ストリートファッションで着飾りiPhoneを手にした中年男性」と描写した。ヤングフォーティはもともと流行に敏感で若い感覚を維持する40代を肯定的に示す言葉だったが、最近では人工知能（AI）ミームとオンラインコンテンツを通じ物笑いの対象になるケースが増えた。

BBCは韓国のZ世代へのインタビューを引用し、ヤングフォーティを「若く見せようと必死」「時間が流れた事実を受け入れようとしない人」と定義した。特にステューシーのTシャツ、ナイキのスニーカー、iPhone17などをヤングフォーティの象徴的アイテムと言及した。

BBCは韓国でiPhone人気が依然として高い中、アップルのシェアがZ世代では4ポイント下落したのに対し40代では12ポイント上昇した点も指摘した。これはヤングフォーティのイメージが特定消費パターンと結びついて認識されていることを示すと分析される。

こうしたヤングフォーティミーム拡散の背景として、BBCは韓国社会の厳格な年齢ヒエラルキー文化を挙げた。BBCは「韓国では1歳の違いも社会的ヒエラルキーの基準となり、初めて会った関係でも年齢を先に尋ねて行動方式を決める。ヤングフォーティ現象は若い世代の間で年上の人たちにほぼ強要されてきた尊重に対する懐疑が拡大していることを示している」と分析した。

過去に権威的な既成世代をさげすむ表現が「コンデ（老害）」だったとすれば、いまやその嘲弄の対象がヤングフォーティに移動しているという説明だ。実際にオンライン分析プラットフォーム「サムトレンド」によると、昨年オンラインでヤングフォーティは10万件以上言及され、半分以上が「老けた」「気持ち悪い」など否定的な文脈で使われた。

BBCは特に若い女性に言い寄る中年男性を皮肉る表現として「スイートヤングフォーティ」という新造語まで登場したと伝えた。これは就職と住宅、資産形成で困難を経験するZ世代が、経済成長期に雇用と資産を確保した中年世代を風刺する脈絡としても読み取れる。

ただヤングフォーティを一方的な加害者とみるより、Z世代と既成世代の間に挟まれた「サンドイッチ世代」という見方も提起される。今年41歳のチ・スンリョルさんはBBCに「上の世代は上司の命令に服従する文化になじみ、下の世代は『なぜそうすべきなのか』と尋ねる。2つの文化をいずれも経験した私たちは間に挟まれている気持ち」と話した。

BBCはヤングフォーティ現象が単純な嘲弄や流行語を超えて、韓国社会の世代構造と権威認識が変化していることを見せる象徴的事例だと評価した。