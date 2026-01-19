数多くのキャラクター公式ライセンスグッズを展開している「スケーター」から、人気キャラクター「パペットスンスン」をデザインした新作ランチグッズが続々登場。

今回は「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」たちと、色鮮やかなフードのイラストをコラージュした、ユニークで愛らしいデザインのランチグッズを紹介していきます☆

スケーター「パペットスンスン」ランチグッズ

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店など

スケーターから続々登場している、SNSを中心に話題を集める「パペットスンスン」デザインのランチグッズ。

今回紹介するのは、「パペットスンスン」の「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」たちと、色鮮やかなフードのイラストをコラージュした、ユニークで愛らしいデザインが特徴のランチグッズシリーズです。

プラスチック製のお弁当箱、カトラリー、コップ、水筒はすべて食器洗い乾燥機対応。

毎日のお手入れを楽にする機能性も兼ね備えており、通園・通学からピクニックまで幅広く活用できます。

選べる2つのデザインテーマになっており、「スライド式トリオセット」や「直飲みボトル」などは、鮮やかなブルーを背景に方眼紙のようなグリッドと食べ物を配置した、どこかレトロでポップなデザイン。

「プラコップ」や「箸＆箸箱セット」は、爽やかなミントグリーンをベースにキャラクターたちの表情が映えるデザインになっているため、グッズによって異なる雰囲気が楽しめます。

お弁当箱のフタは、食品をふんわり盛り付けられるドーム型を採用しており、食材が押し潰されるのを防止。

また、水筒はワンタッチで簡単に開閉できるため、小さなお子さんでも直感的に水分補給が可能です。

お箸などの小物には名前を記入できるスペースやシールが付属しており、園や学校での取り違え防止に役立ちます☆

食洗機対応スライド箸＆箸箱セット

価格：748円(税込)

サイズ：箸の長さ16.5cm／ケース 195×27×15mm

指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造のスライド箸＆箸箱セット。

分解して洗えるため衛生的に使用できます。

お箸には名入れスペースが付いているのも嬉しいポイントです。

食洗機対応スライドトリオセット

価格：1,650円(税込)

サイズ：ケース 約198×76×17mm

スプーン・フォーク・お箸がセットになった便利なカトラリーセット。

お子さんでも開けやすいスライド式ケースが採用されているほか、名入れスペース付きのお箸入りです。

食洗機対応プラコップ

価格：550円(税込)

容量：200ml

落としても割れにくいプラスチック製のコップ。

電子レンジと食洗機に対応しており、温かい飲み物にも使えます。

ふわっとフタ付タイトランチボックス 角型

価格：1,485円(税込)

容量：450ml

しっかり密封できる2点ロック式のお弁当箱。

お子さんのお弁当はもちろん、デザート入れや保存容器としても便利です。

フタを外して電子レンジ使用可能、食洗機にも対応しています。

ランチ巾着

価格：1,210円(税込)

サイズ：約290×165×120mm

お弁当箱を入れるのに最適な底広タイプの巾着袋。

小物の持ち運びなど、マルチに活躍してくれます。

コップ袋

価格：880円(税込)

サイズ：約205×148mm

「パペットスンスン」のキャラクターと食べ物コラージュがかわいい巾着。

プラコップと歯ブラシをすっきり収納できるサイズです。

ランチクロス

価格：880円(税込)

サイズ：約430×430mm

中央に手を広げる「スンスン」を大胆にレイアウトしたランチクロス。

お弁当箱を包んだり、ランチョンマットとして敷いたりと多用途に使えます。

食洗機対応直飲みプラワンタッチボトル

価格：1,870円(税込)

容量：480ml

ワンプッシュで簡単に開けられる直飲み水筒。

軽量なプラスチック製で、肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付きです。

広口で氷が入れやすく、食洗機にも対応しています。

ペットボトル ボトル カバー

価格：1,485円(税込)

サイズ： 外寸／約 直径90mm×高さ170mm（ベルト含まず）

エナメルの光沢がおしゃれでかわいいペットボトルケース。

500mlサイズまでのペットボトルに対応しています。

「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」たちと、色鮮やかなフードのイラストをコラージュした、ユニークで愛らしいデザインが特徴のランチグッズシリーズ。

スケーターの「パペットスンスン」ランチグッズは、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店などで販売中です☆

©PUPPET SUNSUN/PS committee

