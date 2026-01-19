ノンノン・ゾンゾンたちと色鮮やかなフードのイラストをコラージュ！スケーター「パペットスンスン」ランチグッズ
数多くのキャラクター公式ライセンスグッズを展開している「スケーター」から、人気キャラクター「パペットスンスン」をデザインした新作ランチグッズが続々登場。
今回は「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」たちと、色鮮やかなフードのイラストをコラージュした、ユニークで愛らしいデザインのランチグッズを紹介していきます☆
スケーター「パペットスンスン」ランチグッズ
販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店など
スケーターから続々登場している、SNSを中心に話題を集める「パペットスンスン」デザインのランチグッズ。
今回紹介するのは、「パペットスンスン」の「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」たちと、色鮮やかなフードのイラストをコラージュした、ユニークで愛らしいデザインが特徴のランチグッズシリーズです。
プラスチック製のお弁当箱、カトラリー、コップ、水筒はすべて食器洗い乾燥機対応。
毎日のお手入れを楽にする機能性も兼ね備えており、通園・通学からピクニックまで幅広く活用できます。
選べる2つのデザインテーマになっており、「スライド式トリオセット」や「直飲みボトル」などは、鮮やかなブルーを背景に方眼紙のようなグリッドと食べ物を配置した、どこかレトロでポップなデザイン。
「プラコップ」や「箸＆箸箱セット」は、爽やかなミントグリーンをベースにキャラクターたちの表情が映えるデザインになっているため、グッズによって異なる雰囲気が楽しめます。
お弁当箱のフタは、食品をふんわり盛り付けられるドーム型を採用しており、食材が押し潰されるのを防止。
また、水筒はワンタッチで簡単に開閉できるため、小さなお子さんでも直感的に水分補給が可能です。
お箸などの小物には名前を記入できるスペースやシールが付属しており、園や学校での取り違え防止に役立ちます☆
食洗機対応スライド箸＆箸箱セット
価格：748円(税込)
サイズ：箸の長さ16.5cm／ケース 195×27×15mm
指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造のスライド箸＆箸箱セット。
分解して洗えるため衛生的に使用できます。
お箸には名入れスペースが付いているのも嬉しいポイントです。
食洗機対応スライドトリオセット
価格：1,650円(税込)
サイズ：ケース 約198×76×17mm
スプーン・フォーク・お箸がセットになった便利なカトラリーセット。
お子さんでも開けやすいスライド式ケースが採用されているほか、名入れスペース付きのお箸入りです。
食洗機対応プラコップ
価格：550円(税込)
容量：200ml
落としても割れにくいプラスチック製のコップ。
電子レンジと食洗機に対応しており、温かい飲み物にも使えます。
ふわっとフタ付タイトランチボックス 角型
価格：1,485円(税込)
容量：450ml
しっかり密封できる2点ロック式のお弁当箱。
お子さんのお弁当はもちろん、デザート入れや保存容器としても便利です。
フタを外して電子レンジ使用可能、食洗機にも対応しています。
ランチ巾着
価格：1,210円(税込)
サイズ：約290×165×120mm
お弁当箱を入れるのに最適な底広タイプの巾着袋。
小物の持ち運びなど、マルチに活躍してくれます。
コップ袋
価格：880円(税込)
サイズ：約205×148mm
「パペットスンスン」のキャラクターと食べ物コラージュがかわいい巾着。
プラコップと歯ブラシをすっきり収納できるサイズです。
ランチクロス
価格：880円(税込)
サイズ：約430×430mm
中央に手を広げる「スンスン」を大胆にレイアウトしたランチクロス。
お弁当箱を包んだり、ランチョンマットとして敷いたりと多用途に使えます。
食洗機対応直飲みプラワンタッチボトル
価格：1,870円(税込)
容量：480ml
ワンプッシュで簡単に開けられる直飲み水筒。
軽量なプラスチック製で、肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付きです。
広口で氷が入れやすく、食洗機にも対応しています。
ペットボトル ボトル カバー
価格：1,485円(税込)
サイズ： 外寸／約 直径90mm×高さ170mm（ベルト含まず）
エナメルの光沢がおしゃれでかわいいペットボトルケース。
500mlサイズまでのペットボトルに対応しています。
「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」たちと、色鮮やかなフードのイラストをコラージュした、ユニークで愛らしいデザインが特徴のランチグッズシリーズ。
スケーターの「パペットスンスン」ランチグッズは、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店などで販売中です☆
©PUPPET SUNSUN/PS committee
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ノンノン・ゾンゾンたちと色鮮やかなフードのイラストをコラージュ！スケーター「パペットスンスン」ランチグッズ appeared first on Dtimes.