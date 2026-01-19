上原浩治「すごいスリーショットでしょ!?」 かつてのライバルと“豪華”3ショット披露「敵だったけど、終われば笑顔で交流」
元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治氏（50）が16日、自身のSNSを更新。「すごいスリーショットでしょ!?」と書き出し、かつてプロ野球で共に活躍した元広島東洋カープ・野村謙二郎氏（59）、元中日ドラゴンズ・岩瀬仁紀氏（51）との3ショットを披露した。
【写真】「超レジェンド！」野村謙二郎＆岩瀬仁紀両氏との“笑顔”3ショットを披露した上原浩治
上原氏は続けて「敵だったけど、終われば笑顔で交流 広島カープ…野村謙二郎さん！中日ドラゴンズ…岩瀬仁紀さん！ありがとうございました」とつづり、3人で笑顔を見せる写真をアップ。
この投稿にファンからは「すごいメンバーですよね」「みんな、いい顔してますね」「超レジェンド！」「ドラゴンズファンですが、最近、中日OBと一緒が多くて嬉しい」「この3人の雑談めっちゃ爆笑しそう」「3人で、トークショーやってください！」「野村さんが引退発表し、東京ドームラスト打席のとき、ライトスタンドでもスクワット応援したのは良い思い出です」などの反響が寄せられている。
