【天気解説】北日本・北陸など日本海側で雪や雨 火曜日以降は“最長寒波”突入 日本海側では大雪に警戒 関東も一段と厳しい寒さに
きょうは前線を伴った低気圧が近づく影響で、北海道や東北北部で雪が降るでしょう。東北南部や北陸、近畿北部など日本海側の平地は次第に雨の範囲が広がる見込みです。山陰も夕方以降は、にわか雨がありそうです。一方、関東など太平洋側は雲の出る所もありますが、広い範囲で日差しが届くでしょう。
＜きょう19日（月）の各地の予想最高気温＞
札幌： 0℃ 釧路： 0℃
青森： 0℃ 盛岡：-1℃
仙台： 3℃ 新潟： 8℃
長野： 9℃ 金沢：14℃
名古屋：14℃ 東京：13℃
大阪：16℃ 岡山：15℃
広島：16℃ 松江：14℃
高知：18℃ 福岡：16℃
鹿児島：19℃ 那覇：24℃
あす以降は次第に強い寒気が流れ込み、平地で雪が降る目安の寒気が列島をすっぽりと覆います。今シーズン一番長い、いわゆる最長寒波になります。この寒波が週末まで続くため、日本海側では大雪が長く続くおそれがあり、名古屋など太平洋側でも雪雲が流れ込むタイミングがあるでしょう。大雪による交通障害などに警戒が必要です。乾燥した晴天が続く関東も、一段と厳しい寒さになりそうです。