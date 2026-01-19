ゆりにゃプロデュースのアイドル、メンバー脱退を報告「重大な規約違反がありました」
インフルエンサー・ゆりにゃがプロデュースするアイドルグループ・Pretty Chuuが19日までに公式Xを更新。メンバーの白愛ゆあに重大な規約違反があったとして、グループ脱退としたことを報告した。
【Xより】「重大な規約違反」グループ脱退を報告した白愛ゆあ【全文】
「この度所属メンバーの『白愛ゆあ』におきまして、重大な規約違反がありました為、本日2026年1月18日付でグループを脱退とさせていただきます」と報告し、「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然の発表となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「明日からの活動に関しましては、4人体制で活動をして参ります。また、現在未発送の通販商品に関しましては全て発送させていただきます」と説明した。
白愛も、この投稿をリポストする形で「この度は突然のご報告となってしまい、申し訳ありません。過去の自分の行動で未熟な部分があり、今回Pretty Chuuから離れる形となりました」と発表。
「これまで傍で支えてくださったファンの皆さま、メンバーやゆりにゃさん、スタッフさんに心から感謝の気持ちでいっぱいです。今後はこの結果を真摯に受け止め、しばらく自分自身と向き合う時間を大切にしていきたいと思います」とつづり、「これまで本当にありがとうございました」と結んだ。
ゆりにゃ自身も自身のXで「突然のご報告となり、ファンの皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪し「今回このような形になってしまったことがとても悲しいです」と吐露。「どうか引き続き、Pretty Chuuを見守っていただけたら嬉しいです」とファンに呼び掛けた。
