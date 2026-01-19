通常国会が召集され、23日に衆議院解散となる場合、衆院選は27日に公示、2月8日に投開票の日程で調整されています。解散からわずか16日間で勝敗が決まる戦後最短、異例の選挙戦に、様々な場所で戸惑いの声が上がりました。【真相報道バンキシャ！】

■36年ぶり“真冬の選挙” 急務…雪国は

17日、バンキシャ！が向かったのは、岩手県北上市。市役所の駐車場にヘルメットをかぶった作業着姿の人たちが。

バンキシャ！

「これから何をされるんですか？」

班長（83）

「掲示板を立てる（ために）中心の杭を打つ」

急きょ、市内に設置されることになった選挙ポスターの掲示板。その目印となる杭を打つという。市から委託を受けた「シルバー人材センター」の5人。平均年齢は78.6歳だ。

午前9時。1つ目の設置場所は市街地から40分ほど離れた山間部。

班長（83）

「ここですよ、これこれ」

バンキシャ！

「え？」

班長（83）

「ちょっと、びっくりしたな」

腰のあたりまで除雪された雪が。まずは、杭を打つ場所の雪をどかす。2月の総選挙は36年ぶり。彼らも初めての作業になる。

■選挙ポスター掲示板のため除雪も…「期間がない」

班長（83）

「硬い硬い」

バンキシャ！

「硬いんだ」

1か所だけで約20分かかった。

班長（83）

「杭打ちだけで今日の予定では30か所なんですよ」

しかし、思った以上に雪かきで時間をとられ、午前中、杭を打てたのはたった4か所。午後はさらに雪深い場所へ。

班長（83）

「打てないよ、こりゃ」

杭を打つ場所は2メートル以上積もった雪の奥にあるため、杭打ちを断念。後日、機械を使って除雪することになった。

作業開始から約6時間。12か所を回ったところで休憩。

バンキシャ！

「初めて冬に設置をやってみてどうですか？」

班長（83）

「つらいつらい、余計なことを、雪かきが余計」

14か所まわって、この日の作業は終了。

作業員たち

「期間がないんだもんな、もうちょっと余裕があれば」

19日夕方、高市首相が会見し、正式に表明するとみられる衆議院の解散。

バンキシャ！は異例の短期決戦に挑む候補予定者たちを追った。

■衆院選に立候補予定 寝る間を惜しみ短期決戦へ

16日、バンキシャ！が取材したのは、国民民主党の新人・岡本忠志氏。今回の衆院選に、大阪市北区などを含む大阪4区で立候補する予定だ。

バンキシャ！

「（解散は）まさかという感じ」

国民民主党 大阪4区で立候補予定 岡本忠志 氏（58）

「そうですね、予算が通ってからかなと正直思っていました」

「（解散の）速報以来、睡眠時間は2〜3時間ですね」

有力視されている公示日（27日）までは、残りわずか10日ほど。寝る間を惜しんで準備を進めているという。この日、向かったのは―

国民民主党 岡本忠志 氏（58）

「何もない事務所へどうぞ。何もない」

大阪市内の小さなマンション。

バンキシャ！

「ここが選挙事務所になるんですか？」

国民民主党 岡本忠志 氏

「はい、（物件を）もう100軒くらい見たんですけど短期貸ししてくれないので」

あまりに突然だった解散報道。物件が見つからず急きょ、党の支部が借りていた部屋を選挙事務所に。

バンキシャ！

「電話とかも用意しないといけない」

国民民主党 岡本忠志 氏

「間に合わない、携帯ですね。ネット回線も間に合わないんじゃないか」

今あるのは、プリンターだけ。

「まあ事務所で選挙するわけではないので。僕がどれだけ外に出て頑張るか」

「手取りを増やす、給料を増やす、やっぱり経済優先で頑張っていきたい」

■各党の立候補予定者…急ピッチで選挙準備や街頭演説

一方、自民党からは…

バンキシャ！

「おはようございます」

自民党 大阪4区で立候補予定 中山 泰秀 元衆院議員（55）

「おはようございます」

中山泰秀・元衆議院議員が立候補する予定だ。

この日は朝から印刷会社を訪れた。

自民党 中山 泰秀氏

「きのうも僕、夜中の3時半くらいまでこれ作っていたんですよ」

未明までかけて練り上げた、物価高対策などの政策。それを急ピッチでビラに落とし込んでいく。

作業すること3時間。

「見やすいね。字も大きい」

ビラが完成すると、すぐに印刷会社を後にし、自民党の大阪府連へ。

まずは、メディア向けの動画撮影。その後は自民党議員らの会合に参加し、選挙について話し合う。息をつく暇もない。

すると、中山氏が突然、席を立った。

自民党 中山 泰秀氏

「ほんまかいな。了解了解。2時20分？あらそれはあかんわ！」

実はこの日、中山氏には街頭演説会の予定が入っていた。2週間前から決まっていたが、慌ただしさの中で、スタッフが日時を勘違いしていたという。

約1時間遅れで、到着。

自民党 中山 泰秀氏

「すみません、えらい寒い中…」

集まった人々に、まずはおわび。そして支持を訴えた。

■新たな連立パートナー“激突”ホンネは…

直近2回の選挙では、維新の候補に大差で敗れた中山氏。今回は維新と連立を組んでから初めての国政選挙だが、選挙区の調整は行われず、維新の候補とも火花を散らすことになる見込みだ。

自民党 中山 泰秀氏

「（支持者が）すごく励ましてくださって。『中山さん今度は頑張らなあかん』とか『今度は負けられない』とか」

今度こそ、勝利へ。中山氏が期待するのは…

「今までの選挙、一度たりとも高市さんが私の地元に入らなかったことはなかった」

「（高市首相は）私のお姉さんですから。姉貴分ですから。（応援に）ぜひ来てほしいと思います」

バンキシャ！

「高支持率の首相が（中山氏の）応援に来るのは、維新側はどう思うか」

自民党 中山 泰秀氏

「連立組んでいるんですから、どっしりしといたらどうですかって。いちいちそんなことでビビってるようじゃダメでしょ」

■選挙戦「何党であろうが全員ガチンコで」

その中山氏に連勝しているのが、維新の美延映夫・衆議院議員。衆院選へ、のろしをあげている。

日本維新の会 大阪4区で立候補予定 美延 映夫 衆院議員（64）

「ありがとうございます、どうぞよろしくお願いします」

早朝から駅前に立ち、通勤客らに支持を訴える。連立相手の自民党と激突することについては…

日本維新の会 美延 映夫 衆院議員

「これは政治と選挙は別物だと考えている」

「選挙は選挙、政治は政治でしっかりわけて、選挙中はしっかり戦います」

記者

「ガチンコで？」

日本維新の会 美延 映夫 衆院議員

「もちろんもちろん。選挙は何党であろうが全員ガチンコで戦うのは当たり前ですから」

今回の選挙で訴えたいことは――

「いま物価高を考えると、せめて食料品の消費税をゼロにしていく。これはしっかり訴えていきたい」

また、共産党は18日、この大阪4区に山田みのり氏（49）が立候補する予定だと発表した。

■選挙戦を前に“新党結成”の影響広がる

16日、大阪・高槻市。選挙ポスターやチラシなどのデザインを専門とする会社（オノ・プランニング・オフィス）では、26人の候補予定者から依頼があり作業に追われていた。

しかし、立憲民主党の候補予定者の作業は…

選挙ポスターなどをデザイン 小野 五月 代表

「全部止まっています。7名いますね。6名現職で1名は新人」

総選挙を前に、新党を結成した立憲民主党と公明党。取材を始めた時は、まだ名前やロゴが発表されていなかった。

小野 五月 代表

「ロゴとかは変わる可能性が、党名が変わる可能性があるので、印刷はせずに全部止めておいくださいという指示がきました」

すると…

小野代表

「中道改革連合、決まりましたね。これで決まったようで、あ、ロゴも決まった」

新たな政党名が発表され、その10分後にはロゴのデータが届いた。

「これで7名の仕事がいよいよ進められます」

■“新しい政党名”を覚えてもらえるように…

では“新党結成”による、立候補予定者への影響は…

バンキシャ！

「立憲民主党と書かれた車が到着しました」

17日、東京・荒川区に現れたのは、木村剛司・元衆議院議員。立憲民主党と公明党が立ち上げた新党「中道改革連合」から立候補する予定だ。

しかし看板を見ると…

バンキシャ！

「まだ立憲民主党ってそのままです」

配っているビラも「立憲民主党」のまま。

バンキシャ！

「新党結成されて、そのままですよね」

木村 剛司 元衆院議員（54）

「まだ間に合わないですよ」

それでもいち早く、新党の名前を覚えてもらいたい。

そこで…

中道改革連合から 東京29区で立候補希望 木村 剛司 氏（54）

「中道改革連合として挑戦させていただくことになりました」

「中道の精神であります」

「中道の政治をみなさんと作ってまいりたい」

バンキシャ！

「演説で、中道という言葉を多く使っています」

しかし、ビラ配りを手伝う支持者のホンネは――

木村剛司氏の支持者

「名前が気に入らない。カタイじゃないですか。訴える、アピールできる名前があるといいなと思っているんだけど。急ごしらえだからしょうがないね」

■「中道改革連合」から立候補予定者 激変の「選挙構図」

さらに“新党結成”で、選挙の構図も大きく変わった。

公明党が小選挙区には候補者を立てず、立憲民主党の候補を支援することになったのだ。

前回（2024年）、この東京29区では、公明党の岡本三成議員が、立憲の木村氏に1万票以上の差をつけ圧勝。

だが今回、岡本議員はこの選挙区に出馬しないことに。

中道改革連合から 東京29区で立候補希望 木村 剛司 氏（54）

「もう青天の霹靂」

バンキシャ！

「今回チャンスという捉え方は？」

木村 剛司 氏

「私がこの選挙区でチャレンジできるのは、本当にありがたい話ですね」

■“新党結成”による影響 旧党の支持者にも

一方、これまで木村氏と戦ってきた公明党の支持者は…

公明党支持者（70代）

「（立憲を）これから支援していくことで、不安・心配の方が多い」

「実際、立憲のことは本当に中身がわかりませんので、党首も代わっちゃうところで、党の名前も何度も何度も変わって、いまの立憲があるので、本当にそういうところと組んで大丈夫なのかなって」

木村氏に投票するかは、まだ“わからない”とした。

このほか、東京29区には、日本維新の会の海老沢由紀氏（51）も立候補を予定。取材を依頼したが応じてもらえなかった。

また、日本保守党は、小坂英二氏（53）を公認候補予定者と発表している。

さらに、自民党・国民民主党・共産党も候補者を立てる方向で動いているという。

（1月18日放送『真相報道バンキシャ！』より）