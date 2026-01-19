最新ストラーダは使い勝手が一段と向上！＜カーナビ部門＞【CGPカー用品大賞2025】

【CGPカー用品大賞2025】

ディスプレイオーディオの標準化が進んでも、AV一体型ナビはまだまだ根強い人気を持ち、魅力あふれるニューモデルも登場。信頼性抜群のルートガイド、とびきりのエンタメ性を求めるのならば最新モデルに要注目！

＊ ＊ ＊

昨年の年のフルモデルチェンジで生まれ変わったストラーダ。スマホのテザリング機能を活用した通信機能を搭載し、「ネット動画」を楽しんだり「オンライン名称検索」を利用できたりするほか、Apple CarPlay／Android Autoにも対応。ナビ機能、エンタメ機能とも大幅なグレードアップを果たした。そんなストラーダだが、早くもユーザーの声をフィードバック。2025年モデルで一部機能を改良してさらに進化している。

ストラーダの通信機能はApple CarPlay／Android Autoと「ネット動画」の通信モードが異なり、切り替え操作が煩雑だった。これが唯一の弱点ともいえたのだが、これをすっきり解消！ それぞれの機能はアイコンにタッチし、その際に表示される案内画面のボタンを押すだけで自動的にモードが切り替えられるようになった。

さらにうれしいことに、これは2024年モデルでもバージョンアップ作業（無償）で本機能を追加している。これも通信対応モデルの便利さといえるだろう。

【カーナビ部門】

【大賞】

■さらに使いやすくなった超高画質大画面モデル

パナソニック

「ストラーダ CN-F1X10C1DA」（実勢価格:25万円前後）

昨年モデルの唯一の弱点であった「通信モード切替の煩雑さ」を解消した点で高評価。ユーザー目線での積極的な改良はうれしい限りだ

ストラーダのフラッグシップモデルの2025年モデルはCN-F1X10C1DAへと進化。ユーザーの声を基に、通信機能の操作性を大幅に高め、Apple CarPlay／Android Autoやネット動画、オンライン名称検索などを存分に活用できる。

▲市販カーナビとして唯一、有機ELディスプレイを搭載。業界随一の美しく滑らかな映像を描き出す

▲独自の「DYNABIGスイングディスプレイ」を搭載。高さ、前後角度、左右角度の調整が可能になっている

▼車内の大画面でYouTubeが楽しめる

▲YoTubeやTVer、プライムビデオなど人気の動画配信サービスを高画質で楽しめる

▲通信による目的地検索が可能。ワードを入力し、地域やジャンルによって絞り込みを行う

【ベストバイ賞】

パイオニア カロッツェリア

「楽ナビシリーズ」（実勢価格:8万円前後〜）

▲楽ナビ独自の「Doメニュー」を採用し、直感的でスムーズに操作できる。通信機能もフルに活用

カーナビ初心者にも扱える優れた操作性を持ちながらも、ベビーユーザーも満足させる高機能を搭載。通信によってナビ＆エンタメ機能も充実

カロッツェリアカーナビのスタンダードシリーズが「楽ナビ」。高機能ながら扱いやすく、価格も抑えられているのが特徴だ。幅広いラインアップからニーズに合った1台を選べるバリエーションの広さも見逃せないポイント。

「AVIC-RQ722-DC」（実勢価格:18万円前後）

インダッシュ型ボディに9型HDディスプレイを搭載。通信モジュールのネットワークスティックを付属している。

「AVIC-RF722-DC」（実勢価格:17万円前後）

9型フローティングディスプレイを採用。多くの車種に対応する。ネットワークスティックも備わっている。

【スマート操作賞】

■取り付けが簡単なポータブル型 リーズナブルで使いやすい！

PIXYDA

「8V型フルセグナビ ST（PNM90F2）」（実勢価格:4万6800円前後）

大きくて見やすい8型大画面ナビを手軽に設置でき、タブレットのような縦表示にも対応。高画質なフルセグのテレビ映像が楽しめるのもいい

ダッシュボード上に専用スタンドで固定できるポータブル型。8型の大きなディスプレイは通常の横向きだけでなく縦向きにして進行方向を広く見ることもできる。フルセグタイプの高画質なテレビチューナーを搭載。

▼無料地図更新付きで縦置きでも使える!

▲本体を縦置きにしてもルートガイドが可能。地図は詳細市街地図も収録したゼンリン製で期間内1回の無料地図更新ができる

【Next Hit!】

■新「タイプMシリーズ」にフラッグシップモデルを追加！

ケンウッド

「彩速ナビ MDV-MX12F」（実勢価格:22万円前後）

10型大画面に加え、これまでにない臨場感のある映像と鮮やかな地図表示を実現した新世代の液晶ディスプレイを採用。エンタメ力に期待！

彩速ナビの上級シリーズである「彩速ナビ TYPE M」がモデルチェンジ。フラッグシップ機となる10型フローティングスタイルの「MDV-MX12F」をラインアップに追加した。業界初のMiniLEDをバックライトに採用した超高画質のダイヤモンドアレイディスプレイを搭載している。

▼大画面でさらに美しくなったディスプレイに注目

▼その他のタイプM

彩速ナビ「TYPE M」は6機種を用意。画面サイズは7型、8型、9型の3種類。8型と9型には幅広い車種に装着ができるフローティングスタイルも用意している。全機種 Apple CarPlay／Android Autoに対応（9型のみワイヤレス接続も可能）している。

▼幅広い車種に対応できる充実のラインアップ

「MDV-M912F」（実勢価格:17万円前後）

「MDV-M812F」（実勢価格:13万円前後）

「MDV-M812L」（実勢価格:12万円前後）

「MDV-M912L」（実勢価格:16万円前後）

「MDV-M712W」（実勢価格:10万円前後）

「MDV-M712」（実勢価格:10万円前後）

>> 特集【CGPカー用品大賞2025】

※2025年11月17日発売「CarGoodsPress」108号P18-19ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／浜先秀彰＞

【関連記事】

◆“拭く”前に“吹く”だけ。冬の洗車も年末の大掃除も一気に軽くなるガジェットでラクしよう

◆ポタ電の充電忘れちゃった！だったらジャクリの走行充電器で移動しながらしたらイイじゃない！

◆クルマでフルセグTVもYouTubeも楽しめる！後付け10.1インチIPSディスプレイオーディオ