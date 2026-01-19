犬を危険にさらす『NG散歩方法』５選

飼い主の何気ない散歩時の行動が、愛犬を危険にさらしてしまうかもしれません。ここでは、犬を危険にさらす『NG散歩方法』を確認していきましょう。

1.伸縮リードを長く伸ばして散歩する

伸縮リードは、通常のリードよりも長く伸ばせるため、犬が自由に動き回れるというメリットがあります。しかし、普段の散歩では、自由に動き回れる特徴がリスクになってしまうことも……。

例えば、伸縮リードを長く伸ばしたまま散歩していると、うっかり犬が道路に飛び出した際に飼い主がコントロールしきれず、交通事故に遭ってしまったり、他の人に飛びついて怪我をさせてしまうといった事故が懸念されます。

2.首輪やリードが適切でない

首輪のサイズが大きかったり、反対に小さかったりすると、散歩中にうっかり首輪が抜けてしまい、脱走のリスクが高まったり、首が締まってしまい、窒息してしまう恐れがあります。

また、リードの耐久性が低いものは、犬の引っ張る力が思った以上に強く、壊れてしまう危険もあるでしょう。安全に散歩するためにも、首輪とリードは愛犬に適したものを厳選してください。

3.スマホを見ながら散歩する

ながらスマホは、どのような状況でも危険です。犬の散歩も例外ではなく、スマホを見ながら犬を散歩させていると、突発的な愛犬の行動に対応しきれず、事故を引き起こす恐れがあります。

また、スマホを見ている間に危険なものを拾い食いしてしまったり、怪我を負ってしまうような行動に出たりすることも考えられるでしょう。したがって、犬の散歩中は極力スマホを触らないように意識してください。

4.人や車の往来が激しい時間帯・場所を散歩する

犬を散歩させるルートや時間帯にも気を配ると安心です。人や車の往来が激しい時間帯やルートを選んでしまうと、何らかの原因で犬が興奮してしまったり、怯えてパニックに陥ったりする恐れがあります。

興奮状態やパニック状態は、普段はしないような危険行動を誘発させるため、思わぬ事故を引き起こしかねません。

5.手入れのされていない草むらに入る

ルート上に手入れのされていない草むらがある場合は要注意です。そこには、飼い主が気づいていないだけで、ノミやダニ、その他の寄生虫が潜んでいる可能性があります。

また、公園の花壇などには、犬が摂取したり触れたりすると健康トラブルを招く毒性を持つ植物も植えられています。なるべく公園の花壇にも近づかない方が安全です。

散歩中に事故を引き起こさないための注意点

愛犬の散歩中に事故を引き起こさないためには、以下の注意点を守りましょう。

リーダーウォークのトレーニングを行う 飛びつき癖は改善する コマンド指示（「お座り」「待て」など）を覚えさせておく リードを短めに両手で持つ（なるべく伸縮リードではなく普通のリードを使う） 首輪は首回りのサイズに適したものを選ぶ なるべく交通量の少ない道や時間帯を選んで散歩へ行く ながら散歩はせず、常に愛犬や周囲に気を配る

思わぬ事故を回避するためにも、まずは飼い主の指示をきちんと聞けるようにコマンド指示トレーニングを日頃から習慣化したり、飼い主の隣を歩くリーダーウォークトレーニングを実施しましょう。

他にも、リードを適切な長さに調整して両手で持つことや、常に愛犬の動向に目を光らせておくなど、安全に配慮した散歩の仕方を心がけてください。

まとめ

飼い主のうっかり行動が愛犬を危険な目に遭わせてしまうケースは珍しくありません。危険を回避するために、基本的な正しい散歩の仕方を今一度おさらいして、事故を引き起こす原因を排除しましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)