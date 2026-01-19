つまみも酒も愉しめる蕎麦屋　薬味なしの潔い蕎麦、素朴な甘みとダシの旨みが最高だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・石神井公園の酒と蕎麦の店『蕎麦と酒処 きくち』です。

儚げなコシから膨らむ素朴な甘みを熱々＆旨口のツユで

店名からわかるように、ここは酒と蕎麦を愉しむ店。店主のセンスが光る気の利いたつまみも昼から準備万端で、1時間でも2時間でもどうぞごゆっくりというスタンスだ。

日本酒の揃えは純米が基本。とくれば燗酒に手を伸ばしたくなる。身体も胃袋も温まったところで、さあ〆へ。湯気の立つ釜湯に浮かんだ十割蕎麦を啜ってみれば、やや粗挽きのざらつきを帯びた肌から膨らむ何とも素朴な甘み。

かまあげ1100円

『蕎麦と酒処 きくち』かまあげ 1100円 蕎麦は土地の個性を出すため、やや粗挽きにして単一産地の十割で打つ。薬味も一切なしの潔さ

それを利尻昆布や干し椎茸の軸からダシをとった熱々のもり汁が支えていた。ほくほくとした不思議なコシで、噛めばたちまち消えてしまう儚い風情も愛おしい。熱燗と釜揚げで食事を終える頃には汗をかくほどぽっかぽか。店を出た後の秋風がいつもより心地良い。

『蕎麦と酒処 きくち』

石神井公園『蕎麦と酒処きくち』

［店名］『蕎麦と酒処きくち』

［住所］東京都練馬区石神井町3-27-16

［電話］03-6913-1840

［営業時間］12時〜14時、18時〜21時（20時最終入店・20時半LO）※蕎麦がなくなり次第終了

［休日］木・金の昼・毎月最終水

［交通］西武池袋線石神井公園駅南口から4分

※画像ギャラリーでは、冷水で締めてから再度温めた「かけ」の画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】酒と蕎麦を愉しむお店 店主のセンス光るつまみが絶品（6枚）