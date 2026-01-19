うお座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月19日〜1月25日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。
流れに身を任せていきましょう。
想定外の展開が起こりやすく、予定が狂いそう。
柔軟性のあるあなたですから、臨機応変に対応ができそうですが、連絡ミスには気を付けていきましょう。余計な心配をかけまいとして、状況が確定するまで保留にし、そのまま、変更を伝え忘れてしまう恐れが。早めに「予定通りに行かないかも？」だけ伝え、さくさく約束をほどくのがお互いのため。縛りをなくして、自由に動けるようにしておきましょう。
思いがけない打診、提案もありそう。運気の変わり目です。できるだけ合わせていくのが一番。
癒やしは、天然温泉に。不毛な関係は、今のうちに解消を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）思いがけないことが起こるかも？
