「今日は誠也から誘われて」木村拓哉、後輩アイドルとの仲良しショット公開「一緒にとある撮影を…」
俳優の木村拓哉さんは1月18日、自身のInstagramを更新。Aぇ! groupの末澤誠也さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】木村拓哉＆末澤誠也、仲良しレアショット
2人とも両手を前にして似たようなポーズです。また末澤さんは木村さんのほうに少し寄っているようにも見え、2人の仲の良さが伝わってきます。
(文:勝野 里砂)
「今後分かると思います！」木村さんは「今日は誠也から誘われて、一緒にとある撮影を…。どんな内容かは、今後分かると思います！」とつづり、1枚の写真を掲載しました。黒いチェック柄のシャツを着た木村さんと、緑のチェック柄のシャツを着た末澤さんが並んで座っています。
「木村さんととある撮影してきました！」末澤さんも自身のアカウントにて、「木村さんととある撮影してきました！ お楽しみに！！」と木村さんとのツーショットを披露。笑顔の末澤さんを木村さんが目を見開いて凝視している場面が写っており、シュールな1枚です。どのような撮影なのか今後の発表が楽しみですね。
