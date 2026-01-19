みずがめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月19日〜1月25日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。
スパッと道を切り開いて。
運気はパワフル。
やりたいことが次々とひらめいたり、あなた好みの誘いが舞い込んだりして、楽しく過ごせそう。無理も利くので、気になることは全部やるつもりで動くといいみたい。仕事や社交は、決定権が回ってきます。積極的に仕切っていきましょう。
オフは、非日常を楽しんで。よい気分転換になって、また、頑張る意欲が湧いてきそう。
金運は、育てるタイミングへ。投資の勉強を始めたり、預け先を増やしたりするといい感じ。
愛は、あなたのスピードについてこられないみたい。ペースダウンで、波長を合わせていくのがよさそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
