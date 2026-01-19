【今週の運勢】2026年1月第4週の「やぎ座（山羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

シンプルスタイルで、
もっと自由に！

物足らない気分かも。

これまでフル回転でやってきただけに、余裕があるライフスタイルに違和感を覚えそう。でも、これが新スタンダードです。頑張り過ぎなくても、ちゃんと回っていくので、“のんびり”と“ゆっくり”を定着させていきましょう。

また、自分の気持ちや都合を優先していくクセもつけて。優しく面倒見がいいあなたは、人から言われると気楽に譲歩してきたはず。でも、もっとワガママになっても大丈夫。今週は、自分ファーストトライアルと考えて。

オフは、再訪にツキが。「もう一度行ってみたい」を実現させて。

愛は、聞き役で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)