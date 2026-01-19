やぎ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月19日〜1月25日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。
もっと自由に！
物足らない気分かも。
これまでフル回転でやってきただけに、余裕があるライフスタイルに違和感を覚えそう。でも、これが新スタンダードです。頑張り過ぎなくても、ちゃんと回っていくので、“のんびり”と“ゆっくり”を定着させていきましょう。
また、自分の気持ちや都合を優先していくクセもつけて。優しく面倒見がいいあなたは、人から言われると気楽に譲歩してきたはず。でも、もっとワガママになっても大丈夫。今週は、自分ファーストトライアルと考えて。
オフは、再訪にツキが。「もう一度行ってみたい」を実現させて。
愛は、聞き役で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
