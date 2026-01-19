ドジャース、二塁スタメンの座を奪う“大穴”は 虎視眈々と狙うメジャー2年目の選手も「現実的なチャンスがある」
ドジャースの二塁のポジションを奪うのは誰になるか(C)Getty Images
ドジャースは今オフ、FAでメジャー屈指の守護神であるエドウィン・ディアスと、俊足強打の外野手であるカイル・タッカーの大物2人を獲得。ワールドシリーズ3連覇へ向けて補強の手を緩めていない。
【写真】白のSUV「サンタフェ」のボンネットに手をかけるキム・ヘソンを見る
さらに、ユーティリティのアンディ・イバネスも獲得し、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「来季の二塁手の選択肢が少なくとも一人増えたことになる。現時点で、ドジャースの二塁手候補には、トミー・エドマン、キム・ヘソン、ミゲル・ロハス、アレックス・フリーランド、そしてイバネスが名を連ねている」と伝えた。
二塁のポジションはエドマンが筆頭格で、タッカーの加入により二塁に固定される可能性が高まった。ただ、足首の手術からの回復具合によっては、内野での出場機会が減る可能性もある。
キム・ヘソンについては、昨季メジャーに昇格した5月の打率は20試合で打率.366、OPS.859の成績を残すと、6月は17試合で打率.400、OPS1.080を記録。しかし、出場機会が限られていたこともあり、その後は成績も下降気味となった。
同メディアは「もし昇格直後のようなフォームを取り戻すことができれば、内野陣の一角として定位置を確保できる現実的なチャンスがある」と見ているようだ。
ベテラン36歳のロハスは、昨年のワールドシリーズ第7戦の9回一死から同点ソロを放ち、ヒーローとなった。それでも出場機会は限定的で、今季もベンチからのスタートが予想される。
24歳の有望株であるフリーランドは本職は遊撃だが、二塁や三塁も守れる。記事では「スプリングトレーニングでアピールできれば、開幕ロースター入りの道も見えてくる」と、期待を寄せた。
また、ライアン・フィッツジェラルドはDFA（事実上の戦力外）となったものの、今後ウェーバーを通過すれば、マイナー契約でチームに残留することになる。
果たして二塁の開幕スタメンを勝ち取るのは誰か。本命はエドマンだが、メジャー2年目となるキム・ヘソンも虎視眈々とそのポジションを狙い、“大穴”で若手のフリーランドが奪う可能性もある。スプリングトレーニングから、し烈なアピール合戦が繰り広げられることになりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]