いて座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月19日〜1月25日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。
心のままに軽やかに。
急なひらめきや思い付きで、いろいろやりたくなるでしょう。
先約があっても、それどころではなくなるはず。自分の気持ちに正直に、今、気になることを優先して行くのが一番です。
ただし、キャンセルの言い訳にウソをつくのは、やめておいて。ちゃんと事情を通しましょう。
仕事も、変更が多いみたい。全とっかえの指令も出そうですが、文句を言わずにやってみて。要領がよくなっているため、想像よりもスピーディーに処理ができるし、「変えてよかった」という着地になるはず。
オフは、気の合う友達と合流を。
愛は、共通の趣味を楽しんで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）気まぐれムード。
