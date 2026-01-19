【今週の運勢】2026年1月第4週の「いて座（射手座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

気まぐれムード。
心のままに軽やかに。

急なひらめきや思い付きで、いろいろやりたくなるでしょう。

先約があっても、それどころではなくなるはず。自分の気持ちに正直に、今、気になることを優先して行くのが一番です。

ただし、キャンセルの言い訳にウソをつくのは、やめておいて。ちゃんと事情を通しましょう。

仕事も、変更が多いみたい。全とっかえの指令も出そうですが、文句を言わずにやってみて。要領がよくなっているため、想像よりもスピーディーに処理ができるし、「変えてよかった」という着地になるはず。

オフは、気の合う友達と合流を。

愛は、共通の趣味を楽しんで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)