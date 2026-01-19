さそり座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月19日〜1月25日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。
快適さ優先で。
気分は、冬ごもり。
あれこれ、新しいことを追いかけることに疲れと疑問を感じているはず。時代に取り残されることを恐れずに、ちょっと閉じていくといいみたい。人の誘いやウワサ話も、今週は基本、ノーサンキューで。多少、取りこぼすことがあっても、本当に必要なことは後から取り戻せる気がしませんか？
社交も、少数精鋭で。なんなら、今週は付き合わないと決めてもいいくらい。週末も予定を入れずにいると、「あれをやっておこう」とよいひらめきが生まれます。
愛は、パートナーの要請に応えて。義実家、実家ケアも、頑張りどころ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）狭く濃く。
快適さ優先で。
気分は、冬ごもり。
あれこれ、新しいことを追いかけることに疲れと疑問を感じているはず。時代に取り残されることを恐れずに、ちょっと閉じていくといいみたい。人の誘いやウワサ話も、今週は基本、ノーサンキューで。多少、取りこぼすことがあっても、本当に必要なことは後から取り戻せる気がしませんか？
社交も、少数精鋭で。なんなら、今週は付き合わないと決めてもいいくらい。週末も予定を入れずにいると、「あれをやっておこう」とよいひらめきが生まれます。
愛は、パートナーの要請に応えて。義実家、実家ケアも、頑張りどころ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)