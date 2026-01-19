【今週の運勢】2026年1月第4週の「さそり座（蠍座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

狭く濃く。
快適さ優先で。

気分は、冬ごもり。

あれこれ、新しいことを追いかけることに疲れと疑問を感じているはず。時代に取り残されることを恐れずに、ちょっと閉じていくといいみたい。人の誘いやウワサ話も、今週は基本、ノーサンキューで。多少、取りこぼすことがあっても、本当に必要なことは後から取り戻せる気がしませんか？

社交も、少数精鋭で。なんなら、今週は付き合わないと決めてもいいくらい。週末も予定を入れずにいると、「あれをやっておこう」とよいひらめきが生まれます。

愛は、パートナーの要請に応えて。義実家、実家ケアも、頑張りどころ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)