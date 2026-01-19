松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、1月21日午後3時から、「超厚切りリブロースかつ」を発売する。



「超厚切りリブロースかつ」

今回、松のやから新しいメニューが登場する。やわらかく、きめ細やかな肉質が特徴の「リブロース肉」を、店舗でサクッと揚げた。厳選されたリブロース肉を160gで用意しているので、食べ応えはもちろん抜群となっている。シンプルに味わう「超厚切りリブロースかつ定食」以外にも、「超厚切りリブ鬼おろしポン酢ロースかつ定食」「超厚切りリブ味噌ロースかつ定食」を販売している。また本格唐揚げや海老フライとの盛合せ定食や、「超厚切りリブロースかつ丼」などラインアップも充実。この機会にぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

超厚切りリブロースかつ定食：990円

超厚切りリブ鬼おろしポン酢ロースかつ定食：1090円

超厚切りリブ味噌ロースかつ定食：1090円

超厚切りリブロースかつ＆本格唐揚げ定食：1250円

超厚切りリブロースかつ＆海老フライ（1尾）定食：1250円

超厚切りリブロースかつ＆海老フライ（2尾）定食：1530円

超厚切りリブロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食：1450円

超厚切りリブロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食：1930円

超厚切りリブロースかつ＆アジフライ定食：1250円

超厚切りリブロースかつ＆カキフライ（2個）定食：1250円

超厚切りリブロースかつ丼：990円

単品 超厚切りリブロースかつ：690円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要となる

［発売日］1月21日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp